Für Bildung auf die Straße

Pablo Sanhueza/REUTERS

In Chile hielten die Proteste Studierender für bessere Lernbedingungen auch am Jahrestag des Pinochet-Putsches 1973 am Sonntag weiter an. Sie fordern von den chilenischen Behörden Maßnahmen, wie zum Beispiel kostenlose Beförderung und Zugang zu Gesundheit, Internet und Infrastruktur. Seitdem der neue Verfassungsentwurf am vergangenen Sonntag von einer Mehrheit abgelehnt worden war, ist die Innenstadt von Santiago (Bild) wieder Schauplatz sozialer Proteste. (jW)