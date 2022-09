Sonntagsrede für Ärmste

Lisi Niesner/REUTERS Alltägliches Bild: Mindestens 417.000 wohnungslose Menschen dürfte es in der BRD laut Schätzungen geben

Mietsteigerungen, Immobilienspekulation, Leerstand, Zwangsräumungen – aufgrund der Profitlogik wird Hunderttausenden Menschen in der BRD das Recht verweigert, ein Dach über dem Kopf zu haben. Zum Tag der Wohnungslosen am Sonntag warnten nun verschiedene Sozialverbände davor, dass sich diese Situation in den kommenden Monaten dramatisch verschärfen könne. »Die ohnehin schwierige Lage am Wohnungsmarkt wird für Menschen, die schon jetzt in prekären finanziellen Verhältnissen leben, verschärft«, sagte Christian Jäger, Referent für Wohnungslosenhilfe beim Caritasverband Osnabrück, mit Blick auf die derzeit explodierenden Gas- und Strompreise. Bezahlbarer Wohnraum sei schon vor der Energiekrise rar gewesen. Künftig könnten auch vermehrt Familien auf die Unterstützung der Wohnungslosenhilfe angewiesen sein.

Um von der für die aktuelle Lage verantwortlichen Verarmungspolitik der Ampelregierung abzulenken, lud Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) am Mittag Ärztinnen, Vertreter der Wohnungswirtschaft sowie Wohnungslose zum »Gipfel« in seinen Amtssitz Schloss Bellevue (1.000 Quadratmeter Wohnfläche) in Berlin ein. »Wir müssen jetzt gemeinsam dafür sorgen, dass niemand, der wegen der steigenden Wohnkosten in Zahlungsschwierigkeiten gerät, sein Zuhause verliert oder sogar auf der Straße landet«, meinte Steinmeier in seiner Rede.

Die ebenfalls anwesende Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) wies darauf hin, dass es weder die Kommunen noch die Länder oder der Bund alleine schaffen könnten, die Wohnungslosigkeit zu bekämpfen. Es müsse auf allen Ebenen »kommuniziert« werden. »Wir müssen beispielsweise mit dem Innenministerium reden: Wie schaffen wir eine bessere Gewaltprävention für Menschen auf der Straße?« sagte Geywitz.

Konkrete Maßnahmen konnten die zwei Sozialdemokraten nicht benennen. Dies übernahm die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe (BAGW), die Geywitz eine »Bauanleitung« für den »Nationalen Aktionsplan zur Überwindung der Wohnungslosigkeit bis 2030« überreichte. Gegenüber jW erklärte BAGW-Geschäftsführerin Werena Rosenke am Sonntag, dass »bezahlbarer und sozialgebundener Wohnraum in ausreichender Menge« Grundvoraussetzung zur Überwindung von Wohnungslosigkeit seien. Dieser Wohnraum müsse für wohnungslose Haushalte zugänglich sein, aktuell sei das nicht der Fall: »Es gibt viele Vorurteile gegen wohnungslose Menschen; auf dem Wohnungsmarkt werden sie oft diskriminiert.« Deswegen bedürfe es überall eines Kontingents an Wohnungen, die an wohnungslose Menschen vermietet werden. Laut Rosenke habe sich auch Steinmeier »für einen Anteil von Wohnungen an wohnungslose Menschen beim heutigen Treffen im Schloss Bellevue« ausgesprochen.

Anfang 2022 hatte das Statistische Bundesamt erstmals Zahlen zu wohnungslosen Menschen in der BRD veröffentlicht. Danach waren zum Stichtag am 31. Januar rund 178.000 wohnungslose Menschen in Not- und Gemeinschaftsunterkünften sowie vorübergehenden Übernachtungsmöglichkeiten untergebracht. Die Zahlen haben aber nur eine geringe Aussagekraft, die Dunkelziffer an Menschen, die auf der Straße oder in provisorischen Unterkünften leben, dürfte sehr viel höher sein. Laut BAGW beispielsweise lag die Jahresgesamtzahl aller wohnungslosen Menschen 2020 bei circa 417.000 – diese Schätzung dürfte aber ebenso zu niedrig sein.