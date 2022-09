Nachschlag: CIA ohne Skrupel

Mary Evans7AF/Archive Tristar/imago Verbrannte Erde: Mel Gibson als Gene Ryack in »Air America«

Wo sind sie eigentlich hin, die Hollywoodfilme, die die verbrecherischen Machenschaften der US-Geheimdienste anprangern? Seit Oliver Stones »Snowden«-Verfilmung von 2016 kam nichts mehr. »Land of the Free, Home of the Brave«-Heldengeschichten haben längst die Deutungshoheit übernommen. Historische Stoffe angesichts all der Attentate und Putschversuche gäbe es allerdings genug, die sich cineastisch aufbereiten ließen. Einem unterbeleuchteten Kapitel widmeten sich die Macher von »Air America« 1990 – dem zerstörerischen Agieren der USA im Südostasien der 60er und 70er Jahre, das mit der Zuschreibung völkerrechtswidrig allzu harmlos charakterisiert wäre. Die CIA betrieb damals eine getarnte Fluglinie, mit deren Hilfe Waffendeals und Heroingeschäfte gewinnbringend verknüpft wurden. Korrupte Politiker, skrupellose Gangster gehen Hand in Hand. Mel Gibson und Robert Downey Jr. halten gegen. Natürlich dementierte die CIA, irgend etwas damit zu tun gehabt zu haben. (mme)