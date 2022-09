Ab in die Falle

imago images / ZUMA Press Sind halt alles auch Liebeslieder: Ezra Furman (Victoria Park, London, 2.6.2019)

Die da unten wollen nach oben, aber vielleicht sind sie ja längst schon da und sehen und fühlen Dinge, für die andere einfach verdammt blind sind. Fakt ist, alles wird sich ändern, »when the train comes through«. Oder wenn die oben zugeben müssen, dass ihnen das Wasser längst bis zum Hals steht. Wusste ja schon Bob Dylan. Ezra Furman bekommt den Spin hin, Dylan vor seiner Bibel-Phase abzugreifen und dabei biblisch zu klingen, ohne auch nur im mindesten etwas mit Religion am Hut zu haben. Und wie sie das in Worte kleidet, da sollen einem die Beine weich werden: »It’s the hidden and unspoken that will thunder when the train comes through.« Eure Schuld, wenn die, die ihr immer an den Rand gedrängt habt, jetzt zurückschlagen. Und das ist erst Song eins ihres neuen Albums »All of Us Flames«. Darin geht es vor allem um queeres Leben in einer perversen Welt – konkret den USA. Das ausgerechnet in einen Gospelsong zu packen, ist schon reine Rebellion.

Weiter so: Song zwei hämmert los mit Pianostakkato. »Change goes on in semi-darkness / Those who sow will soon harvest.« Die Veränderung kommt im Halbdunkel, und die, die säen, werden bald ernten. Furman, die sich selbst als »detailverliebte heidnische Jüdin« bezeichnet (in obengenanntem Song), verpackt ihre Botschaften in Verse, die nach Bibel klingen.

Aber Furman kann auch zärtlich, singt von flüchtigen Treffen und schnellem Sex. »Dressed in Black« – bei dieser Melodie gehst du in die Falle. Ein Song aus dem großen amerikanischen Songbook, wie ihn vielleicht auch Bruce Springsteen hätte schreiben können, der aber selten so queer war wie in seinem Lied »Backstreets« – war es eine oder ein Terry, mit der oder dem er sich da auf den Nebenstraßen verstecken musste? Die Erde hat sich seit 1975 weitergedreht, aber die Welt ist keine bessere geworden. Sag's ihnen, Ezra: »But until then, we’ll just be dressed in black / We’ll meet beneath my windowsill in silhouette.« Bis es soweit ist, dass sie es begriffen haben, bleibt nichts weiter übrig, als sich – ganz Silhouette – nachts unter dem Fenster zu treffen. Sind halt alles auch Liebeslieder.

2018 hatte Ezra Furman sein Album »Transangelic Exodus« veröffentlicht. Darin war von einem Engel die Rede, der seine Flügel ausbreiten will. 2022 lebt Furman als Frau und Mutter. Ezra ist jetzt in der Mädchengang – Achtung, Baby! Zwischendurch war sie »kurz davor, kellnern zu gehen«, wie sie dem Musikexpress (Septemberausgabe) sagte. Dann kam das Angebot, Songs für die Netflix-Serie »Sex Education« beizusteuern. Finanziell die Rettung und, so die trans Frau, eine einzigartige Serie, was den Umgang mit Genderthemen angeht.

Ihr Sound ist heute nicht mehr ganz so verspult wie damals. Das ist alles noch Rock ’n’ Roll und wie auf »Transangelic Exodus« auch immer hart an der Grenze zur Übersteuerung produziert. Könnte manchmal auch von Jack White sein, dieser musikalische Extremismus. Furman allerdings traut sich jetzt an die wirklich großen Songs, man höre nur »Point Me Toward the Real«.

Zur Single »Forever in Sunset« gibt es ein Video, darin geht es um nichts weniger als Beistand, der nichts verlangt, für jemanden, der neben der Spur ist – oder vielmehr gefangen auf der »Wrong and binding road«, wie Furman Paul McCartney paraphrasiert. Und sie wünscht sich ein »Buch mit unseren Namen«, »none of us ashes / all of us flames«. Alle sollen überleben.

»Lord, come close to the broken-hearted / Stub out your cigarette and come close to me« – so wie Furman das baut – so zärtlich, so aufrührerisch, so voller Rotzlöffeligkeiten in Richtung der konservativen Drecksäcke –, steckt eben doch ganz viel Kraft zur Veränderung in der Identitätspolitik. Auch wenn der Begriff mittlerweile cringy ist.