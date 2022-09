Des großen Bruders Fittiche

Evgeniy Maloletka/AP/dpa Ukrainische Soldaten schießen mit US-Haubitze »M-777« (Charkiw, Juli 2022)

Glaubt man Lloyd Austin, dann steht bei der Aufrüstung der Ukraine durch die NATO-Staaten der Übergang in eine neue Phase bevor. So stellte es der US-Verteidigungsminister jedenfalls beim jüngsten, fünften Treffen der »Ukraine Defense Contact Group« am Donnerstag auf der US-Luftwaffenbasis Ramstein dar. Die Kontaktgruppe, die sich bislang stets darum bemüht habe, den unmittelbaren Bedarf der ukrainischen Streitkräfte an Waffen zu decken – sozusagen den Bedarf für die nächste Schlacht –, müsse nun einen Schritt weiter gehen, forderte Austin: Sie müsse beginnen, die Ukraine rüstungstechnisch in langfristiger Perspektive zu unterstützen – nicht nur für den womöglich noch einige Jahre dauernden Krieg, sondern auch für die Zeit danach.

Blicke man zurück, erklärte Austin, dann sei ein erster wichtiger Schritt im April die Lieferung von Haubitzen M-777 durch die Vereinigten Staaten gewesen. Die Haubitzen, deren erste Exemplare bereits im April in die Ukrai­ne gebracht worden seien, hätten geholfen, die russische Offensive im Donbass zu bremsen. Zugleich seien sie aber auch die ersten Artilleriewaffen in der Ukraine gewesen, die NATO-Standards entsprochen hätten – ein wichtiger Schritt. Mittlerweile sei die Zahl der M-777, die Washington Kiew zur Verfügung gestellt habe, auf 126 gestiegen – eine stattliche Größenordnung.

Der nächste wichtige Schritt war laut Austin, dass die Kontaktgruppe auf ihrem ersten Treffen in Ramstein Ende April die systematische Belieferung der Ukraine mit schweren Waffen anschob – und damit letzten Endes die aktuelle ukrainische Offensive im Süden des Landes möglich machte. Dort werden nicht zuletzt die Mehrfachraketenwerfer »Himars« bzw. »MARS« eingesetzt, die ab Juli aus US-amerikanischen bzw. deutschen Beständen geliefert wurden. Nebenbei: Ukrainische Militärs hatten die Offensive vorab mit US-Experten im Rahmen eines »War game« detailliert durchexerziert. Dabei habe man Fehler entdecken und beseitigen können, teilten Regierungsmitarbeiter kürzlich dem US-Sender CNN mit. Ein Beispiel: Die ukrainischen Generäle hätten die Offensive ursprünglich breiter anlegen wollen, berichtete CNN; sie hätten sich schließlich aber von den US-Militärs überzeugen lassen, sich auf Cherson zu konzentrieren.

Nun, da die Offensive läuft, haben sich US-Militärs darangemacht, die Planungen für die Ukraine weiter voranzutreiben, und zwar unter der Leitung des Vorsitzenden der Joint Chiefs of Staff, Mark Milley. Der Prozess befinde sich noch in einem frühen Stadium, so schilderten es mehrere Pentagonmitarbeiter CNN; man arbeite an der Analyse, die wohl in den kommenden ein, zwei Monaten Gestalt annehmen werde, gemeinsam mit der ukrai­nischen Seite. Es gehe dabei schon längst nicht mehr bloß um den Krieg gegen Russland, wenngleich man fest davon ausgehe, er werde noch eine ganze Weile dauern, womöglich einige Jahre. Man habe aber schon die ersten fünf Jahre nach dem Ende des Kriegs im Blick. Wie sehe die »Zukunft der ukrainischen Streitkräfte« aus? Welche Waffen seien sinnvoll für sie? Derlei Fragen seien wichtig, erläuterten die Pentagonexperten – denn schließlich lege man mit den Waffen, die man jetzt liefere, den Grundstock für die künftigen ukrainischen Streitkräfte.

Klar ist: Die Ukraine wird anstelle der alten sowjetischen Waffen, die sie zu Kriegsbeginn besaß und mit denen sie auch noch später von diversen Staaten Ost- und Südosteuropas aufgerüstet wurde, in Zukunft Waffen nach NATO-Standards erhalten, vor allem solche aus den USA. Dies wird es westlichen, wohl insbesondere US-amerikanischen Rüstungskonzernen ermöglichen, die Produktion zu steigern: »Wir werden kooperieren, um unsere verteidigungsindustrielle Basis auszubauen und den ukrainischen Bedarf auf lange Sicht zu decken«, kündigte Austin in Ramstein an. Die Milliardensummen, die Washington für Waffenlieferungen an die Ukraine bereitstellt, dienen nicht nur dem Kampf gegen Russland, sondern auch dem Zukunftsgeschäft der US-Rüstungsindustrie. CNN fasste, was die Pentagonmitarbeiter dem Sender erläutert hatten, in der Feststellung zusammen, da könnten US-amerikanische Waffenschmieden und solche aus verbündeten Staaten womöglich noch vor der nächsten US-Präsidentenwahl »langfristige, sich über viele Jahre erstreckende Rüstungsverträge« mit Kiew schließen. Spätestens dann werde auch der ukrainische Bedarf an einer neuen Luftwaffe ein Thema sein.

Natürlich handle es sich bei den US-Plänen lediglich um »eine Einschätzung«, gab CNN die Aussagen der Pentagonexperten wieder; doch zeigten sie, wie die Ukraine nach Auffassung der USA künftig »ihr Militär entwickeln« solle. Dass Kiew sich Washington in solch weitreichenden Fragen widersetzen könnte, das ist nicht sonderlich wahrscheinlich. Zumal die Waffenlieferungen wohl mit langfristigen militärischen Trainingsprogrammen durch US-Militärs verbunden werden sollen. Dass der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell Ende August für einen EU-Ausbildungseinsatz für die ukrainischen Streitkräfte plädiert hat, darf man wohl auch als Hinweis verstehen, die Staaten der EU und ihre Rüstungsindustrie sollten Einfluss und Profit in der Nachkriegsukraine nicht alleine den USA überlassen.