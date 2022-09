Keine Technik für Apartheid

Lee Suzuki/San Francisco Chronicle via AP

Hunderte von Google- und Amazon-Mitarbeitern haben am Donnerstag (Ortszeit) gegen die Zusammenarbeit mit Israel protestiert. An mehreren Konzernstandorten (im Bild San Francisco) forderten sie, dass die Techgiganten ihren 1,2-Milliarden-US-Dollar-Vertrag über das Projekt »Nimbus« mit Israel beenden, wie unter anderem der San Francisco Chronicle berichtete. Mit dieser Technik werde die Überwachung der Palästinenser unterstützt, so der Vorwurf. Demnach ergreife Google auch Vergeltungsmaßnahmen gegen Beschäftigte, die sich zu Wort melden. (jW)