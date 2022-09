Demo statt Fanmarsch

jW

Wie sich herumgesprochen haben dürfte, haben der heutige Fußballfan und die Fußballkultur kaum noch etwas mit den Fans in den Kurven der 80er oder 90er Jahre gemein. Bestand für viele damals Fußball doch lediglich darin, zum Spiel zu gehen und Bier und Bratwurst zu genießen. Wenn das Spiel mit einer dritten Halbzeit in die Verlängerung ging, wehrte man sich auch nicht. Der Unterschied zu heute ist deutlich. In den Kurven stehen junge Menschen, die Vereinsmitglieder sind, sich ehrenamtlich für Benachteiligte engagieren, sich in Zusammenarbeit mit den Fanhilfen rechtlich weiterbilden, also ihre Rechte als Bürger und Fans kennen. Das ist gut so und wird von mir als Fananwalt unterstützt. Team Blau gefällt so etwas naturgemäß nicht. Wenig ist für einen Polizeibeamten ärgerlicher als ein Fan, der seine Rechte kennt.

Als besonders fan- und fußballunfreundlich gilt die Innenverwaltung in Bremen. Was gab es von dort nicht schon alles zu berichten. Vielen dürfte das Umlegen von Polizeikosten auf die Vereine noch in Erinnerung sein. Bekannt ist Bremen auch dafür, Fanmärsche von Heim- oder Auswärtsfans mittels einer sogenannten Allgemeinverfügung verbieten zu lassen. Als die Werder-Fans ihren Fanmarsch vor dem letzten Heimspiel gegen die Frankfurter Eintracht begannen, wurde er von der Polizei unter Verweis auf die Allgemeinverfügung gestoppt. Team Blau war sich sicher, damit alles im Griff zu haben. Mit der Rechtskenntnis und Spontaneität der Fans hatte man nicht gerechnet. Sie meldeten nach dem grundgesetzlich geschützten Versammlungsrecht eine Spontandemonstration an. Die grün-weiße Karawane von mehreren tausend Fans setzte ihren Weg fort. Nur eben nicht als Fanmarsch, sondern als Spontandemonstration, Motto: »Gegen das Verbot von Fanmärschen«.

Die Demonstration blieb friedlich, klar. Was die Polizei nicht gerade amüsiert haben dürfte. Man hatte sich gewiss auf Verbote, Verhaftungen und Gewahrsamnahmen gefreut. Rechtskundige, friedliche Fans hatte man nicht auf dem Plan gehabt.

»Sport frei!« vom Fananwalt.