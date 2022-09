Neue Quellen im Senegal

Michael Kappeler/dpa »Hohe Mehreinnamen«: LNG-Tanker vor der senegalesischen Küste (bei Dakar, Mai 2022)

Angesichts der Weltmarktpreise wäre der Senegal lieber heute als morgen Gas- und Ölexporteur. Vor acht Jahren wurde vor der Atlantikküste ein riesiges Erdgasfeld entdeckt, das Grande Tortue Ahmeyim (GTA) mit geschätzten 420 Milliarden Kubikmetern Erdgas wird forciert erschlossen. Auch deutsche Firmen mischen mit, helfen mit Know-how und Infrastruktur, auch die BRD will künftig Flüssigerdgas aus dem westafrikanischen Land beziehen.

Eine erste Phase der Erschließung ist nach Angaben des senegalesischen Präsidenten Macky Sall zu 80 Prozent abgeschlossen, Phase zwei soll 2024 oder 2025 beginnen. »In der zweiten Phase, die unmittelbar nach Phase eins kommen wird, planen wir, im Jahr 2027 fünf Millionen Tonnen Gas zu produzieren. Im Jahr 2030 wollen wir zehn Millionen Tonnen Gas erreichen«, sagte Sall am 2. September auf einer Konferenz in Dakar. Die zweite Phase erfordert laut Sall Investitionen von rund fünf Milliarden US-Dollar.

Zwei Konzerne sind federführend beim GTA-Projekt: der britische Multi BP und die US-amerikanische Kosmos Energy. Am Ende der ersten Phase sollen ab Ende 2023 jährlich etwa 2,5 Millionen Tonnen Gas gefördert werden. Eine riesige schwimmende Produktions-, Speicher- und Entladeeinheit soll aus China kommen und bis Ende des Jahres einsatzbereit sein, kündigte Gordon Birrell, Vizepräsident von BP, verantwortlich für Produktion und Betrieb, auf der Konferenz in Dakar an.

Es ist nicht das einzige Gasprojekt von BP in der Region. »Wir arbeiten mit der mauretanischen Regierung an der Entwicklung des Bir-Allah-Gasfelds«, sagte Birrell. »Und mit der Regierung im Senegal befinden wir uns in einem intensiven Dialog über die Entwicklung eines nationalen Gasprojekts für den Hausgebrauch namens Yakaar.«

Die senegalesische Regierung verbindet mit den Projekten die Hoffnung auf hohe Mehreinnamen. Kürzlich ließ Mamadou Fall Kane, Berater von Präsident Sall im Bereich Energie und stellvertretender Generalsekretär des Strategischen Orientierungskomitees für Öl und Gas, verlauten, dass mit Fertigstellung des GTA-Projekts ab 2030 bis zu 605 Millionen US-Dollar pro Jahr zusätzlich in die Staatskasse fließen könnten.

Die Erschließung der Felder stößt bei Umweltschützern auf alles andere als Gegenliebe. Zum Beispiel warnt die Deutsche Umwelthilfe (DUH) vor »massiven Auswirkungen« der Gasbohrungen vor der Küste des Senegals und Mauretaniens. Mit Blick auf die internationalen Klimaziele sei das ein »riesiger Rückschlag«, sagt DUH-Bundesgeschäftsführer Sascha Müller-Kraenner.

Vor der senegalesischen Küste erstrecken sich ein Meeresschildkrötenschutzgebiet mit UNESCO-Welterbestatus und das größte Kaltwasserkorallenriff der Welt. Durch die kommerzielle Erschließung des Gasfeldes – Förderplattformen, Pipelines, ein geplanter Wellenbrecher und andere Infrastruktur sind bereits gebaut bzw. sollen noch errichtet werden – könnten die empfindlichen Gebiete nachhaltig beschädigt werden.

Insbesondere kritisiert die DUH die deutsche Beteiligung am GTA-Projekt. »Es kann überhaupt nicht sein, dass die Bundesregierung in andere Länder reist und dort gemeinsame neue fossile Projekte anschiebt. Das verstößt gegen den Geist des Pariser Klimaschutzabkommens«, so Müller-Kraenner. Der Beschluss der G7-Industriestaaten, kein öffentliches Geld mehr in fossile Energiequellen zu stecken, scheint angesichts der Energiekrise hinfällig.

Zusammen mit senegalesischen Umweltschützern um den Klima­aktivisten Yero Sarr fordern deutsche Organisationen wie DUH oder Urgewald die Bundesregierung explizit auf, ihre Pläne zur Förderung fossiler Rohstoffe im Senegal zu beenden. »Es drohen massive Fehlinvestitionen, die dem Klima sowie der regionalen Entwicklung schaden und Deutschland bei einem etwaigen Gasmangel nicht weiterhelfen.«