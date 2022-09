Mit Zweifeln und Hetze

IMAGO/Fotoarena Bolsonaro-Fans am Mittwoch am weltbekannten Strand von Copacabana in Rio de Janeiro

Der Tag stand ganz im Zeichen des Wahlkampfs. Brasiliens ultrarechter Präsident Jair Bolsonaro hat am Mittwoch (Ortszeit) den 200. Jahrestag der Unabhängigkeit des Landes von der einstigen Kolonialmacht Portugal für Angriffe auf seinen wichtigsten Herausforderer, Luiz Inácio Lula da Silva von der Arbeiterpartei (PT), genutzt. »Wir wissen, dass wir einen Kampf des Guten gegen das Böse vor uns haben. Ein Böses, das fast unsere Heimat zerstört hätte und das nun an den Ort des Verbrechens zurückkehren will«, hetzte Bolsonaro gegen seine linken Vorgängerregierungen. Lula war bereits von 2003 bis 2010 Präsident gewesen, auf ihn folgte mit Dilma Rousseff ebenfalls eine Vertreterin der PT.

Bolsonaro liegt laut Meinungsumfragen derzeit deutlich hinter Lula, zuletzt wurden dem Herausforderer mehr als zehn Prozentpunkte Vorsprung bei der Wahl am 2. Oktober vorhergesagt. Mit der politischen Vereinnahmung der großen Feierlichkeiten zum Unabhängigkeitstag versuchte der Staatschef, den Trend umzudrehen. Auf einer Kundgebung in der Hauptstadt Brasília streute er zudem Zweifel an der Korrektheit der Umfrageergebnisse. Vor Zehntausenden Anhängern erklärte Bolsonaro: »Die Umfragen lügen.« Nach der Kundgebung in Brasília ging es für den Amtsinhaber weiter nach Rio de Janeiro. Dort hatte Bolsonaro die offizielle Militärparade sogar verlegen lassen – an die Copacabana, wo viele seine Anhänger auf der Straße waren.

Zugleich gingen in vielen Städten des Landes zahlreiche Menschen unter dem Motto »Grito dos Excluídos« (»Schrei der Ausgeschlossenen«) auf die Straße. Seit 28 Jahren sind es vor allem soziale Bewegungen, die am Tag der Unabhängigkeit thematisieren, dass viele Brasilianerinnen und Brasilianer auch heute noch in Abhängigkeits- und Ausbeutungsverhältnissen leben und in verschiedenen Lebensbereichen von der Mehrheitsgesellschaft ausgeschlossen werden. Zentral ging es vielen Teilnehmern in diesem Jahr darum, gegen einen möglichen Militärputsch aus Bolsonaros Umfeld einzustehen. Der Staatschef hatte in der Vergangenheit öfter Zweifel am elektronischen Wahlsystem gestreut. Auch deutete er mehrmals an, eine Niederlage möglicherweise nicht anerkennen zu wollen.

Auf den Kundgebungen waren Mitglieder diverser sozialer Zusammenschlüsse wie Stadtteil- und Landlosen-, LSBTI- und Frauenbewegung, Studenten- und Schülerorganisationen sowie Vertreter von Gewerkschaften präsent. Während Lula am Mittwoch nicht öffentlich auftrat, nahmen Präsidentschaftskandidaten von Parteien, die sich links der PT verorten, am »Schrei der Ausgeschlossenen« teil. Vera Lúcia vom Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU) und Leonardo Péricles von der Unidade Popular (UP) waren in São Paulo anwesend, Sofia Manzano vom Partido Comunista Brasileiro (PCB) in Rio de Janeiro.

»Wir sind auf der Straße, um klarzustellen, dass es keinen Putsch geben wird! Wir haben es mit einer Regierung zu tun, die den Hunger, die Erwerbslosigkeit und Angriffe auf soziale Rechte verstärkt hat«, kritisierte Péricles die Amtszeit Bolsonaros. Lúcia hatte bereits vor wenigen Tagen in einem Interview betont, dass Bolsonaro zu besiegen zwar wichtig sei, auf die soziale Ungleichheit im Land hinweisend, erklärte sie jedoch: »Es ist unsere Aufgabe, die richtigen Probleme zu lösen.«