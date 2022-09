Schwere Tür

IMAGO/Jürgen Heinrich Etwa zehn Prozent der Arbeiter auf Baustellen in der BRD sind »legal entsandt«, nach IG-BAU-Schätzung sind doppelt so viele nicht angemeldet

Aus dem großen, grauen Rohbau an der Fasanenstraße in Berlin-Charlottenburg dröhnte ein Schlagbohrer, während ein großer, weißer Lieferwagen mit großer Staubwolke vom Baustellengelände brauste. Das fertige Gebäude soll einmal das Forschungszentrum »für Modellierung und Simulation« der Technischen Universität (TU) Berlin beheimaten. Vor der Cafeteria im TU-Volkswagen-Gebäude saß am Dienstag morgen Irina Lazarova, vor ihr auf dem Tisch ein gelber Baustellenhelm. »Es geht um die Rechte der Beschäftigten auf den Baustellen, um Mindestlohn, Arbeitszeit und Arbeitssicherheit«, sagte die Beraterin und Übersetzerin vom Berliner Beratungszentrum für Migration und gute Arbeit (Bema) zu junge Welt.

Bis diesen Freitag läuft die bundesweite Aktionswoche »Keine weitere Ausbeutung der migrantischen Beschäftigten«, in der Vertreter der Industriegewerkschaft Bauen, Agrar, Umwelt (IG BAU) und verschiedener Beratungsstellen bundesweit mehr als 20 Baustellen besuchen. Von Montag bis Mittwoch waren IG BAU und Bema auf Baustellen in Berlin und Brandenburg unterwegs. Man habe mit vielen »entsandten Beschäftigten« über ihre Arbeitsrechte sprechen können, fasste IG-BAU-Sekretär Hivzi Kalayci die Aktionstage am Donnerstag im jW-Gespräch zusammen. Es habe sich gezeigt, dass große Probleme bestehen, beispielsweise mit verspäteten oder ausbleibenden Lohnzahlungen. »Ob die Gespräche fruchten und sich ein dauerhafter Kontakt herstellen lässt, ist noch schwer zu beurteilen«, erklärt Kalayci.

Nachdem das Bauhauptgewerbe den Branchenmindestlohn im Juni nach 25 Jahren kippte, fiel das Lohnniveau in der Baubranche auf den gesetzlichen Mindestlohn. IG-BAU-Branchenvorstand Carsten Burckhardt riet den Baubeschäftigten vergangene Woche in einer Gewerkschaftsmitteilung zum Wechsel in einen tarifgebundenen Betrieb. Beim derzeitigen »Bauboom« werde händeringend nach Arbeitskräften gesucht, erklärte Kalayci im jW-Gespräch. Die Beschäftigten könnten diese Lage für sich nutzen. Doch der Wegfall des Mindestlohns hat auch Folgen für die Arbeiter am illegalen Ende der Beschäftigungskette. Während rund zehn Prozent der Beschäftigten, etwa 90.000, auf Baustellen in der BRD »legal Entsandte« seien, »schätzen wir doppelt so viele nicht angemeldete Beschäftigte«, so der Gewerkschafter – »möglicherweise mehr«. An die 200.000 Menschen also, die in Sub-Subunternehmerstrukturen beschäftigt sind, für die fundamentale Arbeitsrechte nicht gelten und für die »Wechselt den Betrieb!« eine zynische Parole darstellen dürfte.

Dort herrscht ein Glauben und Hoffen, weiß Beraterin Lazarova, die zwischen Gewerkschaft und migrantischen Beschäftigten in Bulgarisch, Russisch und Englisch vermittelt, aus Gesprächen mit den Beschäftigten. Häufig mit Versprechungen angeworben, die später nicht ansatzweise erfüllt werden, rechnen viele Beschäftigte mit einem Arbeitsvertrag, guter Vergütung, außerdem Krankenversicherung und angemessener Unterbringung. Am Zielort erhalten sie dann häufig Unterkunft in überfüllten Containern, für die Teile des Lohns einbehalten werden, wenn dieser denn überhaupt bei den Arbeitern ankommt. Wer nach Lohn fragt, wird zwischendurch mit 50 bis 100 Euro auf die Hand beschwichtigt und auf später vertröstet. Wer zu energisch agiert, wird in diesen kriminellen Strukturen unter Druck gesetzt – manchen werden sogar die Pässe abgenommen.

Persönliche Konsequenzen sind für Schwarzarbeiter unabsehbar. So können sie etwa mit zwei Jahren Einreiseverbot als »Komplizen« schwer mitbestraft werden, was die (Sub-)Unternehmer für sich zu nutzen wissen, indem sie die Arbeiter entsprechend einschüchtern. Wenn ein großer Teil des Familieneinkommens im Herkunftsland wegfallen kann, steckt man zurück. »Die meisten kommen erst zu uns, wenn es eigentlich schon zu spät ist, beispielsweise nach einem Arbeitsunfall«, weiß Lazarova. Denn unangemeldete Beschäftigte sind dann mit hohen Rechnungen für die Krankenversorgung konfrontiert, die sie häufig nicht aufbringen können. »Sie sollen dann sagen, sie wären die Treppe zur U-Bahn heruntergefallen.«

Die IG BAU möchte Subunternehmerketten »auf zwei Glieder pro Gewerk« begrenzt sehen. Eine Jahresmitgliedschaft ermöglicht für die »legal entsandten« Beschäftigten eine Vertretung. Die Begehungen sollen »eine Tür zu uns öffnen, klarmachen: Ihr seid nicht allein«, so Gewerkschafter Kalayci zu jW. Bei einem angekündigten Besuch wie am Dienstag seien viele der informell Beschäftigten aber »einfach weg« gewesen, erklärte Beraterin Lazarova. Das Angebot könne dann wenigstens indirekt vermittelt werden: Manche Kollegen ließen sich am Ende einer Begehung heimlich ein paar Flyer geben, »um die anderen zu informieren, wenn sie wieder da sind«.