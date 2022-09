Perspektive Pleite

IMAGO/Michael Gstettenbauer Von der Rolle: Symbolbild zum Zustand der Papierindustrie

Was während der Coronapandemie trotz panischer Hamsterkäufe nie eintrat, könnte jetzt doch noch kommen: Knappheit beim Toilettenpapier. Der Insolvenzantrag des Traditionsherstellers von Hygienepapierprodukten, Hakle, wirft ein Schlaglicht auf die gesamte Branche. »Die gesamte Papierindustrie steht unter enormem Kostendruck«, sagte am Dienstag Gregor Geiger, Geschäftsführer des Branchenverbandes »Die Papierindustrie«, gegenüber dpa. Die Hersteller müssten die gestiegenen Kosten an den Handel weitergeben können, was bisher nicht ausreichend geschehen sei. Geiger betonte, dass sich die Situation für Hygienepapierhersteller wie Hakle besonders schwierig darstelle, weil sie sehr viel Gas für Trocknungsverfahren bei der Produktion von Toilettenpapier und Küchenkrepp benötigten.

Teure Energie

In der vergangenen Woche hatte Hakle ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung beantragt. Als Grund dafür nannte das Düsseldorfer Unternehmen »massiv gestiegene Kosten für Material- und Energiebeschaffung« sowie höhere Transportkosten. Diese Aufwendungen habe man bisher nicht in ausreichendem Umfang an den Lebensmittel- und Drogeriehandel weiterreichen können, hieß es aus dem Unternehmen. Schon im März hatten Hakle und andere Hersteller von Hygienepapier vor den Folgen der explodierenden Gas- und Strompreise und eines möglichen Importstopps für russisches Gas gewarnt. Die Branche sei bei der Produktion auf den Einsatz von Gas angewiesen. Schon damals warnten die Firmen, dass drastisch steigende Energiepreise sie in eine existenzbedrohende Situation brächten. Der Umsatz mit Toilettenpapier, Küchenkrepp und Papiertaschentüchern lag derweil laut Marktforschungsinstitut GfK im Juni deutlich über dem Vorjahresniveau: Gut ein Drittel mehr Taschentücher, knapp 28 Prozent mehr Toilettenpapier und fast 22 Prozent mehr Küchenrollen gingen über die Ladentheken. Das könnte sich bei steigenden Preisen allerdings ändern.

Dass die wachsende Konsumzurückhaltung der Bundesbürger auch bei langlebigeren Produkten Grund für eine Insolvenz sein kann, musste das Hamburger Schuhfilialunternehmen Görtz feststellen. Am Dienstag wurde für die Muttergesellschaft Ludwig Görtz GmbH ein Schutzschirmverfahren, für die Filial- und für die Logistiktochter jeweils ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung angemeldet. Damit sind die rund 1.800 Beschäftigten in bundesweit etwa 160 Filialen, in Verwaltung und Logistik bis November erst einmal geschützt, weil die Bundesagentur für Arbeit bis dahin Insolvenzgeld zahlt. Ab Dezember soll Görtz dann die Zahlungsfähigkeit mit Hilfe eines Sanierungsplans wiedererlangt haben und die Gehälter selbst auszahlen können.

Der Schuhfilialist begründete den Schritt in die Insolvenz mit kräftigen Umsatzrückgängen. Die Kunden seien wegen der steigenden Energiekosten und der generellen Inflation verunsichert und hielten sich entsprechend mit Schuhkäufen zurück, meldete Reuters. »Um die Kostenstrukturen an die veränderten Marktbedingungen anzupassen«, habe sich das Unternehmen für eine Sanierung per Insolvenz entschieden. Während des Verfahrens laufe der Geschäftsbetrieb in den Filialen, der Hamburger Zentrale und den beiden Zentrallagern uneingeschränkt weiter.

Hohe Inflation

Schon die Coronapandemie hatte dem 1875 gegründeten Schuhhändler Görtz kräftig zugesetzt. Eine Kapitalspritze in Höhe von 28 Millionen Euro aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) der Bundesregierung hatte das Unternehmen im vergangenen Jahr erhalten. Bereits 2020 war der Umsatz um mehr als zwanzig Prozent zurückgegangen, die Verluste summierten sich auf 36,3 Millionen Euro. Ausgerechnet in dieser Krisenphase zog sich im Herbst 2020 der Münchener Finanzinvestor Afinum zurück, der das Unternehmen 2014 mit der Übernahme von 40 Prozent der Anteile gerettet hatte. Die Mehrheit der Firmenanteile gehörte stets der Gründerfamilie. Die Geschäftsführer Frank Revermann und Tobias Volgmann wollen Görtz mit einem Sanierungsplan retten. Das Amtsgericht Hamburg bestellte zwischenzeitlich den Insolvenzexperten Sven-Holger Undritz von der Anwaltskanzlei White & Case zum Sachwalter des Verfahrens.

Die steigende Inflation erhöht das Risiko für weitere Firmeninsolvenzen. So zeigt eine aktuelle Erhebung des Münchener Ifo-Instituts, dass viele Betriebe, vor allem im Lebensmittelsektor, Preiserhöhungen planen. »Die Verbraucher werden ihren Konsum einschränken, und die gesamte Wirtschaftsleistung wird in der zweiten Jahreshälfte schrumpfen«, sagte der Ifo-Konjunkturchef Timo Wollmershäuser laut dpa am Mittwoch. Gespart wird dann an allen nicht unmittelbar notwendigen Ausgaben, was noch etliche Unternehmen in die Pleite stürzen könnte.