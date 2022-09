Düsseldorf. Die Düsseldorfer Eishockeygemeinschaft (DEG) hat den Kölner Haien ein besonderes Geschenk zum 50. Geburtstag gemacht. Laut einer »Der Fluch der zahnlosen Haie« betitelten DEG-Mitteilung vom Mittwoch vergrub die Gemeinschaft auf dem künftigen Trainingsgelände des Erzrivalen an der Düsseldorfer Straße in Köln eine Zeitkapsel, darin unter anderem eine Autogrammkarte von Rekordspieler und »Köln-Killer« Daniel Kreutzer und ein Haizahn. Die DEG sprach zudem einen Bann, wonach die Haie »öfters drei Spiele in Folge verlieren« und »in den kommenden zehn Jahren nicht Deutscher Meister« würden. (jW)