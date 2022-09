Doppelt fällt besser

Leipzig/London. Sie sind raus. Die Fußballspitzenklubs RB Leipzig und FC Chelsea haben sich zeitgleich von ihren Cheftrainern getrennt. Wie der sächsische Brauseklub am Mittwoch mitteilte, wurden Cheftrainer Domenico Tedesco sowie Kotrainer An­dreas Hinkel und Max Urwantschky mit sofortiger Wirkung von ihren Aufgaben entbunden. Damit reagiert der Limonadenverein auf die 1:4-Niederlage gegen Schachtar Donezk in der UEFA-Champions-­League am Dienstag abend. Der FC Chelsea gab ebenfalls am Mittwoch in einer Mitteilung bekannt, sich von Trainer Thomas Tuchel getrennt zu haben. Die neue Eigentümergruppe sei demnach 100 Tage nach Übernahme des Londoner Klubs überzeugt, »dass es der richtige Zeitpunkt für den Wechsel ist«. Bis zur Ernennung eines neuen Cheftrainers werde es »keine weiteren Kommentare geben«. Die Londoner Elf unterlag am Dienstag abend beim ersten Spieltag der Champions League mit 0:1 gegen Dinamo Zagreb. Mit Tuchel als Trainer hatte der FC Chelsea die Champions League, den Supercup sowie die FIFA-Klubweltmeisterschaft gewonnen. (jW)