Spiel der Märkte

Philip G. Pavely/USA TODAY Sports/REUTERS Dicke Brocken: Detroits Taylor Decker (l.) und Pittsburghs Cameron Heyward (Pittsburgh, 28.8.2022)

Wenn in der Nacht vom 8. auf den 9. September um 2.20 Uhr deutscher Zeit die National Football League (NFL) in ihre neue Saison startet, werden nicht nur Millionen US-Amerikanerinnen und -Amerikaner ihre Augen gebannt auf den Fernseher richten, sondern auch unzählige deutsche Footballfans, die sich wie selbstverständlich die Nacht um die Ohren schlagen werden. Das Auftaktspiel zwischen dem Titelverteidiger Los Angeles Rams um Defense-Tackle-Superstar Aaron Donald und den Buffalo Bills um Quarterback Josh Allen sollte ein echtes Highlight werden. Beide Teams dürften sich ernsthafte Chancen auf den Gewinn des Super Bowls ausrechnen.

Mit dem Start der neuen Saison geht auch eine der skandalträchtigsten Offseasons der NFL-Geschichte zu Ende. Überschattet wurde der sportliche Teil dieser Offseason durch die Klagen von 26 Frauen gegen Quarterback Deshaun Watson wegen sexueller Belästigung. Watson wurde nach langem Zerren für elf Spiele gesperrt (jW berichtete). Finanziell bleiben Sperre und Geldstrafe für ihn indes praktisch ohne Folgen, da seine 230 Millionen US-Dollar Gehalt nahezu vollständig garantiert sind. Für Watson bleiben am Ende 224 Millionen US-Dollar. Damit nicht genug, wurde Ende August bekannt, dass der Rookie Punter Matt Araiza, dessen Punts auf dem College virale Hits waren, mit zwei weiteren Männern dort eine damals 17jährige vergewaltigt haben soll. Araiza beteuert wie Watson seine Unschuld, wurde aber nach einigen Tagen von den Buffalo Bills entlassen.

Wenngleich die NFL um Commissioner Roger Goodell behauptet, soziale Themen ernst zu nehmen, ja die Veränderung der Gesellschaft selbst mit voranbringen zu wollen, zeigt sich bei etwa genauerem Hinsehen doch, wo die Prioritäten der NFL liegen. So wurde der Wide Receiver Calvin Ridley von den Atlanta Falcons im März dieses Jahres gleich für eine ganze Saison gesperrt, weil er Wetten auf Spiele der NFL in einer Gesamthöhe von 1.500 US-Dollar getätigt hatte. Anders gesagt: Die NFL, die Sponsoringverträge mit Anbietern von Sportwetten hat, bestraft Handlungen, die die sportliche Integrität der Spiele beeinflussen, härter als sexuelle Gewalt.

All das hat sich nicht auf die Einschaltquoten der Spiele der Preseason im August ausgewirkt, im Gegenteil: Das Spiel der Detroit Lions gegen die Pittsburgh Steelers in der dritten Woche der Preseason war mit einer Einschaltquote von circa 5,8 Millionen das meistgeschaute Preseasonspiel der vergangenen neun Jahre. Die National Basketball Association (NBA) hatte Einschaltquoten dieser Höhe zuletzt Weihnachten 2021 – zur Hochzeit der Basketballsaison. American Football ist und bleibt also die unangefochtene Nummer eins der Sportarten in den USA, obwohl die Einschaltquoten in den letzten Jahren insgesamt gesunken sind.

Auch aus diesem Grunde versucht die NFL, neue Märkte zu erobern und bestehende weiter auszubauen. In imperialistischer Manier teilte sie die Weltmärkte Ende 2021 in 26 sogenannte »International Home Marketing Areas« auf. Die Zuteilung zu diesen Märkten sichert den NFL-Franchises exklusive Rechte in den Bereichen Marketing, Fandialog und Vermarktung. Die Rechte für Deutschland erhielten die Carolina Panthers, Kansas City Chiefs, New England Patriots und Tampa Bay Buccaneers. Dass diese vier Franchises bereits eine große Basis an Fans in Deutschland haben, zeigen sowohl die Häufigkeit der Übertragungen der Spiele dieser Teams als auch die durchweg hohen Einschaltquoten im deutschen Fernsehen. Alle 32 Teams der NFL sollen in den nächsten acht Jahren je ein Spiel in Märkten außerhalb der USA bestreiten. Neben bereits etablierten Spielen in Mexiko und England werden am 13. November dieses Jahres die Tampa Bay Buccaneers in der Münchner Allianz Arena, die zu diesem Zweck extra umgebaut wurde, auf die Seattle Seahawks treffen. Dass es der NFL mit der Markteroberung ernst ist, zeigt nicht zuletzt die Teilnahme der Buccaneers: Tom Brady, mit sieben Siegen im Super Bowl der beste Quarterback, vermutlich der beste Footballspieler überhaupt, wird in München zu sehen sein. 750.000 Menschen wollten Tickets haben, das Spiel war nach 55 Minuten ausverkauft.

Sportlich sind die Buccaneers die Favoriten, die Seahawks haben ihren langjährigen Quarterback Russell Wilson zu den Denver Broncos getradet. Bei der Vermarktung der NFL in Deutschland dürfte helfen, dass aktuell sieben deutsche Profis in den Kadern und Practice Squads der NFL zu finden sind. Das Wide-Receiver-Paar Amon-Ra und Equanimeous St. Brown sowie der Fullback Jakob Johnson können mit viel Einsatzzeit in der Saison rechnen.

Wahrscheinlich nicht in den Play-offs zu sehen sein werden die New England Patriots um Jahrhunderttrainer Bill Belichick. Sie verloren in der Offseason nicht bloß ihren langjährigen Offensive Coordinator Josh McDaniels, der zu den Las Vegas Raiders wechselte, wo er als Head Coach arbeiten wird, sondern auch einige Position Coaches, die McDaniels nach Las Vegas folgten. Bellichick hat interessanterweise keinen neuen Offensive Coordinator ernannt, was sich bereits in den Preseasonspielen merklich auf die Qualität der Offense ausgewirkt hat. Wie lange die erfolgsverwöhnten Fans und der Eigentümer der Patriots diesen Weg mittragen werden, bleibt abzuwarten.

Im Gegensatz zur Fußballbundesliga verspricht die NFL-Saison überaus spannend zu werden. So haben mindestens zehn Teams realistische Chancen auf den Einzug in den 57. Super Bowl, der am 12. Februar 2023 im State-Farm-Stadion in Glendale (Arizona) ausgetragen wird.