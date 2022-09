Flächenbrand bei Öffentlich-Rechtlichen

IMAGO/Hanno Bode Im Mittelpunkt des neuen Skandals: Die NDR-Landesfunkhausdirektorin in Hamburg, Sabine Rossbach.

Feuer unterm Dach bei der ARD: Beim Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) wird ein Komplott um die mittlerweile zurückgetretene Intendantin Patricia Schlesinger aufgearbeitet . Am Sonnabend ließ die Generalstaatsanwaltschaft Berlin Räume des Senders durchsuchen. Nach Angaben von dpa wurden in der Chefetage des RBB-Fernsehzentrums in Berlin drei Kartons mit Datenträgern beschlagnahmt. Unterdessen kocht beim Norddeutschen Rundfunk (NDR) ein weiterer Skandal hoch, bei dem es ebenfalls um Vorwürfe der Vetternwirtschaft und Begünstigung geht. Hier im Fokus: die NDR-Landesfunkhausdirektorin in Hamburg, Sabine Rossbach.

Rossbach wird vorgeworfen, ihren Job dafür genutzt zu haben, Familienmitgliedern Vorteile zu verschaffen. Laut Business Insider (BI, Dienstag) konnte ihre ältere Tochter als Inhaberin einer PR-Agentur jahrelang Kunden in NDR-Programmen plazieren. Die jüngere Tochter habe eine Festanstellung im Sender bekommen. Rossbach hatte die Vorwürfe in einer schriftlichen Stellungnahme zurückgewiesen.

Neben BI hat ein Rechercheteam aus dem eigenen Haus die Vorwürfe erhärtet: Die Geschäftsleitung des Senders soll laut dem Bericht vom Dienstag »offenbar mindestens seit fünf Jahren« über den Verdacht Bescheid wissen. Demnach gab es bereits am 17. Juli 2017 eine Anfrage der Hamburger Morgenpost an den damaligen NDR-Pressesprecher. Mitarbeitende hätten sich an die Zeitung gewandt und von einem »herrischen Führungsstil« Rossbachs und einem »Regime des Schreckens« berichtet. Auch die nun bekanntgewordenen Vorwürfe waren Bestandteil der damaligen Anfrage der Hamburger Morgenpost.

Wie der NDR nun mitteilte, hätten Mitarbeitende damals berichtet, Rossbach verlange »auffällig oft«, dass im Fernsehmagazin »Hamburg Journal« »über bestimmte Firmen oder Personen berichtet wird, die gleichzeitig Kunden der Tochter von Sabine Rossbach sind«. Der NDR wies die Vorwürfe damals zwar zurück, doch das Rechercheteam aus dem eigenen Haus blieb dran und lieferte nun Ergebnisse – die Rossbach das Amt kosten dürften. So wird von E-Mails über Themenangebote der PR-Agentur berichtet, die Rossbach mit Anmerkungen wie »Sollten wir haben« und »Mit der Bitte um Berichterstattung« an die ihr untergebene Redaktion schickte.

Die Agentur von Rossbachs Tochter Anna Hesse residiert in einer Villa im noblen Quartier Pöseldorf. Auf der Firmenwebsite wird unverhohlen mit speziellen Beziehungen geworben: »Wir steuern die Berichterstattung in Print, TV, Radio und Internet in die von Ihnen gewünschte Richtung und stellen sicher, dass Ihr Anliegen nachhaltig zum Gesprächsthema wird.«

Die breite Berichterstattung hat mittlerweile einen Teil der Belegschaft dazu ermutigt, aus der Deckung zu kommen. Am Dienstag abend berichtete das NDR-Medienmagzin »Zapp« von einem Schreiben, in dem rund 70 feste und freie Mitarbeitende von NDR-Intendant Joachim Knuth den Rauswurf der Landesfunkhauschefin fordern. »Wir können uns eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Sabine Rossbach nicht mehr vorstellen«, heißt es demnach in dem Brief. Die Beschäftigten wehren sich gegen die »Behauptung, die Redaktion sei in ihrer Entscheidung frei gewesen, was die umstrittenen Beiträge im ›Hamburg Journal‹ angeht«. Ein Gespräch zwischen dem Intendanten und den Mitarbeitenden soll in den nächsten Tagen stattfinden.

Was den RBB angeht, berichtete der Deutschlandfunk am Mittwoch von einer Interimslösung für die Führung. Bis auf weiteres solle Katrin Vernau den Sender führen, frühere Kanzlerin der Universitäten Hamburg und Ulm. Seit 1. März 2015 ist die Wirtschaftswissenschaftlerin Verwaltungsdirektorin des WDR.