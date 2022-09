Mein Körper und ich

Emmanuelle Jacobson-Roques/Studiocanal GmbH Die Angst im Nacken: Élise und das Verletzungsrisiko

Wer glaubt, Ballett sei eine heile Welt, liegt natürlich ganz schön falsch. Wie schnell der Traum von der Karriere als Solistin beendet sein kann, zeigt der Film »Das Leben ein Tanz«, im französischen Original »En corps« (wörtlich »im Körper«, gleichlautend mit »encore« – »noch einmal«; »corps de ballet« wiederum ist die »Ballettgruppe«).

Regisseur Cédric Klapisch ist bekannt für sein gutes Händchen für stimmungsvolle Beziehungsfilme. Hier hat er sich nun mit dem Ballett einer für ihn neuen Materie genähert – oder zumindest fast neuen, sein Film »So ist Paris« handelte auch schon von einem Extänzer; 2018 drehte er eine TV-Doku über Choreographen an der Pariser Oper. Dem Schreiben des Drehbuchs zusammen mit dem Argentinier Santiago Amigorena gingen zahlreiche Recherchen und Gespräche mit Tänzern voran. Ein Glücksfall ist die Hauptdarstellerin Marion Barbeau: Auch im wirklichen Leben ist sie Solistin beim weltbekannten Ballett der Pariser Oper.

Die von ihr verkörperte Élise verunglückt auf der Bühne: Im klassisch-exotischen Kostüm der »Bayadère«, der »Tempeltänzerin«, rutscht sie nach einem Spagatsprung aus. Nur langsam begreift Élise während der Rehamaßnahmen, dass sie nie wieder als Superballerina wird tanzen können. Damit reißt auch ein Band zu ihrer verstorbenen Mutter, die sie als Kind in die Ballettschule brachte und an die auch die erwachsene Élise tagebuchartige Monologe richtet.

Um nachzudenken, was aus ihrem Leben nun werden soll, besucht sie Freunde und deren Familie auf dem Land. Da ist er, der unverkennbare Klapisch-Effekt: Menschliche Wärme und soziales Vorbildverhalten sorgen für Hoffnung. Und siehe da: Aus geselligem Beisammensein wird mehr. Élise öffnet sich auch für andere, vermeintlich weichere Formen des Tanzes.

Der moderne Starchoreograf Hofesh Shechter schuf mitreißende Tanzszenarien, in denen die einstige Klassikheldin Élise neu aufblüht. Die Kameraführung lässt uns hinein in diesen Pulk aus ausgelassen, dennoch synchron tanzenden Menschen, ganz so, als seien wir Teil dieser neuen Erfahrung der Hauptperson. Im Gepräch mit jW erklärt Marion Barbeau, dass solche Tanzerlebnisse ihr tatsächlich eine neue künstlerische Ebene eröffneten, mit mehr Teamwork statt individuell hart erarbeiteter, solistischer Brillanz.

Trotzdem gibt sie zu, dass es nicht eben realistisch ist, dass eine Frau, die zu stark verletzt ist, um Klassik zu tanzen, sich beim zeitgenössischen Tanz voll hingeben kann. Dafür sei es eben ein Film, lächelt Marion Barbeau – und ihre Art zu lächeln hat soviel Flair, dass man schon darum nicht bereut, den Film anzusehen.

Die Angst, einen Unfall mit irreversiblen Schäden zu erleiden, sitzt derweil bei vielen Tänzerinnen und Tänzerin tief. Schon während der Ausbildung wird ihnen bewusst, wie sehr sie auf einen belastbaren Körper als Instrument angewiesen sind. Durch das Praktizieren vieler verschiedener, oft hochakrobatischer Tanzstile erhöht sich im Berufsalltag das Verletzungsrisiko. Die Achtsamkeit lässt aber auch eine besondere Beziehung zum Körper gedeihen.

Marion Barbeau hatte bislang Glück. Eine so schwere Verletzung, wie Élise sie erleidet, blieb ihr erspart. Wohl auch, weil sie rechtzeitig gelernt hat, sich um ihren Körper zu kümmern: »Bei mir ist es so, dass ich meinen Körper verstehen lernte, ich kann ihm vertrauen. Und wirklich habe ich kaum Probleme körperlicher Art. Man weiß, es kann etwas Schlimmes passieren – aber ich habe es glücklicherweise nie erlebt. Und wenn mein Körper mir Signale gibt, dass etwas nicht in Ordnung ist, muss ich darauf achten. Das ist eine Zusammenarbeit: mein Körper und ich.«

Die Mentalität, die bei Élise den Overkill hervorrief, ist aber auch Barbeau nicht fremd: »Als Tänzerin und auch von meiner Persönlichkeit her liebe ich es, nach vorn gepusht zu werden. Ich liebe die Herausforderung«, sagt sie. Aber man müsse das auch genießen können, es solle stets spielerisch ablaufen. Es sei ein bisschen so, als wäre man noch ein Kind, das seine Grenzen ausprobiere.

Abschied von der Leistungsgesellschaft ist für Tänzer auch angesichts eines Unfalls, der sogar zu schwerer Invalidität führen kann, dennoch nicht angesagt. Marion Barbeau: »Es ist ein großartiges Gefühl, etwas zu machen, von dem man nicht wusste, dass man es kann.« Das beinhalte aber auch, sich neuen Menschen und neuen Ideen zu öffnen, ihre überraschend spontane Zärtlichkeit und Unterstützung anzunehmen und im Gegenzug auf vieles zu verzichten, was sich konventionell eingeschliffen hat. Insofern ist »Das Leben ein Tanz« nicht nur im Titel ein Gleichnis. Dieser Tanzfilm ist auch ein Lehrstück darüber, wie man eine Krise am besten meistert: mit Neuanfängen in jedweder Hinsicht.