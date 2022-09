Es tut ihm weh

Der Rapper RIN macht Promo und gibt sich schön selbstkritisch. »Heute tut es mir weh, wenn ein Jugendlicher in einem 800-Euro-Shirt auf mich zukommt und irgendwie Bestätigung erwartet«, sagte der 28jährige Musiker, bürgerlich Renato Simunovic, in der am Mittwoch erschienenen Folge des WDR-Cosmo-Podcasts »Machiavelli«. In seinen Songtexten hatte RIN immer wieder Markenkleidung thematisiert. Heute habe er eine andere Botschaft an seine Fans: »Eigentlich will ich nicht, dass du das kaufst. Im Endeffekt will ich damit sagen: Sei doch klüger, als ich es war.« Könnte es sein, dass sein nächstes Album sein Inhaltlichstes wird? RIN: »Mein nächstes Album wird wahrscheinlich das Inhaltlichste.« (dpa/jW)