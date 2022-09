Der US-amerikanische Horror- und Fantasyautor Peter Straub ist tot. Wie die New York Times unter Berufung auf Straubs Ehefrau berichtete, starb der Schriftsteller aufgrund gesundheitlicher Komplikationen nach einer Hüftfraktur. Straub wurde 79 Jahre alt. Der in Milwaukee (Wisconsin) geborene Schriftsteller lebte zuletzt in New York. Seine ersten Erfolge waren die Romane »Julia« (1975) und »Geisterstunde« (1979). Mit seinem langjährigen Freund Stephen King veröffentlichte Straub »Der Talisman« (1984) und »Das schwarze Haus« (2001). King sagte am Montag der New York Times: »Er war nicht nur ein literarischer Schriftsteller mit poetischer Sensibilität, sondern er war auch lesbar.« (dpa/jW)