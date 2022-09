Europäisches Eigentor

imago images/Xinhua Reiseziel Europa: LNG-Tanker in der chinesischen Hafenstadt Haikou

Seit 2021, als China an Japan vorbeizog, ist die Volksrepublik der größte Flüssigerdgasimporteur der Welt. Die Einfuhrmenge stieg damals um 18 Prozent gegenüber dem Vorjahr. In erster Linie drückte sich darin eine Erholung der chinesischen Wirtschaft nach der ersten schweren Phase der Coronapandemie aus.

Etwa gleichzeitig stieg China aber auch als ernstzunehmender Akteur in das Exportgeschäft mit Flüssigerdgas – englisch abgekürzt LNG – ein. Grundsätzlich hat der Aufsteiger, nominell hinter den USA die Nummer zwei, in Wirklichkeit vielleicht sogar schon die Nummer eins als Weltwirtschaftsmacht, für die Teilnahme am globalen LNG-Handel gute Voraussetzungen geschaffen. Dazu gehören ein enormer Ausbau seiner Speicherkapazitäten und eine frühzeitige Orientierung auf Lieferverträge mit langer Laufzeit. Das ermöglicht es, Erdgas oder auch Rohöl und Raffinerieprodukte zu kaufen, wenn die Preise vergleichsweise niedrig liegen, und in Zeiten hoher Preise Verkäufe aus den Vorräten vorzunehmen. Das setzt aber qualifiziertes Führungspersonal mit guten Informationen und einem Gespür für die Marktentwicklung der nächsten Jahre voraus.

Chinas Fähigkeiten auch auf diesem Gebiet sind in den vergangenen Tagen ins Blickfeld europäischer Medien geraten. Den Anfang machte anscheinend ein viel zitierter Artikel der in London ansässigen Tageszeitung Financial Times (FT), die Führungskräfte der kapitalistischen Wirtschaft schon seit 1888 mit Informationen versorgt und sich – Zeichen der Zeit – seit 2015 in japanischem Besitz befindet.

Der Artikel erschien am 30. August unter der Überschrift: »China wirft Europa mit LNG-Weiterverkäufen einen Energierettungsring zu. Überschüssiges Gas lockert Russlands Würgegriff, aber gibt Beijing enormen Einfluss«. Diese Behauptung ist zwar spektakulär, übertreibt den tatsächlichen Vorgang und dessen Folgen aber maßlos. Die FT selbst gibt den Anteil der Volksrepublik an den europäischen Gasimporten im ersten Halbjahr mit sieben Prozent an.

Als materielle Grundlage der chinesischen LNG-Weiterverkäufe verweist der Artikel der FT im wesentlich darauf, dass die Wirtschaft der Volksrepublik aus mehreren Gründen schwächelt und daher einen rückläufigen Bedarf an Erdgas hat. Das stimmt im Prinzip, ebenso wie es richtig ist, dass die Anweisung der Regierung in Beijing, die eigene Gewinnung von Energieträgern anzukurbeln, Importe für den Weiterverkauf freisetzt. Aber von »überschüssigem Gas« zu sprechen, ist dennoch falsch. »Zu viel« Erdgas hat China hauptsächlich, weil es als Reaktion auf die westlichen Boykottmaßnahmen seit Beginn des Ukraine-Krieges die Einfuhr von russischem Erdgas stark gesteigert hat. Ob China nun direkt umdeklariertes russisches Gas zu viel höheren Preisen in die EU verkauft, oder ob es LNG-Importe aus den USA und Australien für diesen Zweck verwendet, macht im Ergebnis keinen Unterschied.

Unterdessen bereitet sich die EU auf einen »Gaspreisdeckel« vor. Bisher sind aber nicht nur die Details unbekannt, sondern nicht einmal über die anzuwendenden Methoden bestehen gemeinsame Vorstellungen. An diesem Freitag sollen sich die Energieminister der EU treffen, »um über die verschiedenen Optionen zu beraten«, wie dpa diesen Fototermin umschreibt. In Wirklichkeit findet die Arbeit auf anderen Ebenen und in anderen Zusammenhängen statt.

Zwei zentrale Probleme liegen schon jetzt auf der Hand. Erstens: Die EU kann Russland nicht zwingen, sein Erdöl und Erdgas weit unter den Weltmarktpreisen zu verkaufen. Zweitens: Mit Hilfe Chinas kann russisches Erdöl und Erdgas direkt oder indirekt zu realistischen Preisen auf den Weltmarkt gelangen.

Am Freitag vergangener Woche hatten die G7 – der Zusammenschluss der sieben wichtigsten imperialistischen Staaten der Welt – bereits einen »Ölpreisdeckel« beschlossen. Dessen konkrete Einzelheiten müssen allerdings erst noch festgelegt werden, und das komplizierte Konstrukt soll erst im Dezember in Kraft treten.