Ohne Täter keine Opfer

Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa Am sogenannten Pfad der Erinnerung im einstigen KZ Sachsenburg steht die frühere Kommandantenvilla

Die VVN-BdA Sachsen kündigte am Mittwoch weitere Schritte an, den Abriss der Kommandantenvilla auf dem Gelände des früheren Konzentrationslagers Sachsenburg zu verhindern:

»Die gestrige, erneute Entscheidung im zuständigen technischen Ausschuss der Stadt Frankenberg, die ehemalige Kommandantenvilla nun abzureißen, ist geschichtsvergessen und absoluter Irrsinn!« so Silvio Lang, erster Sprecher der VVN-BdA Sachsen in Reaktion auf den einstimmig gefällten Beschluss der anwesenden Stadträte von CDU und AfD nach Vorlage durch die Stadtverwaltung unter Bürgermeister Firmenich. (…) »Aus Sicht der historischen Aufarbeitung und einer ehrlichen, kritischen Gedenkpolitik und -kultur in Deutschland, insbesondere in Sachsen, ist der Abriss nahezu unentschuldbar. Ein zentraler Täterort geht verloren – ohne Täter aber keine Opfer! (…) Einen Teil der Erinnerungsarbeit unsichtbar und für kommende Generationen nicht mehr optisch erfahrbar zu machen, ist ein großer Fehler. (…) Auch wenn wir leider wenig Hoffnung haben, den Abriss noch verhindern zu können, werden wir uns nun in den kommenden Tagen ein letztes Mal mit einem Hilfegesuch in Form eines Briefes an den Bundeskanzler, die zuständige Kulturbeauftragte der Bundesregierung und den sächsischen Ministerpräsidenten wenden, endlich genau hinzusehen, welcher Schaden hier angerichtet wird und diesen Irrsinn doch noch zu stoppen.«

KPÖ-Klubobfrau Claudia Klimt-Weithaler kommentierte am Mittwoch die um 5,4 Prozent steigenden Saläre von Politikern in der österreichischen Steiermark im Jahr 2023:

Aller Voraussicht nach werden die Politikergagen 2023 um 5,4 Prozent steigen. Landeshauptmann Christopher Drexler (ÖVP) beispielsweise stünde demnach schon bald eine Gehaltserhöhung von 962 Euro auf stattliche 18.775 Euro brutto monatlich ins Haus. Die steirische KPÖ kritisiert die exorbitant hohen Politikerbezüge seit vielen Jahren: »Abgehobene Politikergehälter führen zu abgehobener Politik – das zeigt sich in der aktuellen Krise wieder überdeutlich. Die Teuerung trifft die Menschen mit niedrigen und mittleren Einkommen ungleich härter als Spitzenpolitiker, die bis zu 22.000 Euro brutto beziehen. Kein Wunder, dass deren Politik so oft völlig an der Lebensrealität der Bevölkerung vorbeigeht. Deshalb müssen die Bezüge in der Politik endlich gesenkt und in ein nachvollziehbares Verhältnis zu einem durchschnittlichen Arbeitseinkommen gebracht werden!« fordert KPÖ-Klubobfrau Claudia Klimt-Weithaler. (…)

Der Verband alleinerziehender Mütter und Väter erklärte am Mittwoch zum »Entlastungspaket« der Bundesregierung:

Die Bundesregierung hat sich auf ein drittes Entlastungspaket verständigt. »Die angekündigte Kindergelderhöhung wird für viele Kinder von Alleinerziehenden jedoch zum Nullsummenspiel«, kritisiert Daniela Jaspers, Bundesvorsitzende des Verbandes alleinerziehender Mütter und Väter e. V. »Denn sie wird sowohl mit den Leistungen des SGB II als auch mit dem Unterhaltsvorschuss verrechnet und erreicht somit viele armutsgefährdete Kinder nicht. (…) Dabei treffen Familien mit kleinem Einkommen und somit viele Alleinerziehende und ihre Kinder die steigenden Lebenshaltungspreise und Energiekosten besonders hart. Denn aufgrund des mit 43 Prozent übermäßig hohen Risikos, in Armut zu leben, hatten viele Alleinerziehende auch vor der Inflation bereits ihre Belastungsgrenze erreicht oder überschritten«, so Jaspers.