Regierung reagiert

IMAGO/NurPhoto »Regelrechte Jagd«: Carabineros am Dienstag im Einsatz gegen protestierende Schüler in Santiago

Die Bilder erinnern an die soziale Revolte vor drei Jahren. Am Dienstag (Ortszeit) haben im Zentrum von Santiago de Chile Tausende Schüler und Studierende für einen neuen Verfassungsprozess demonstriert. Vom »Platz der Würde« ging es zum Präsidentenpalast La Moneda, in dem Staatschef Gabriel Boric wenig später die Umbildung seines Kabinetts bekanntgeben wollte. Dort griff die Militärpolizei der Carabineros die Demonstrierenden an. Auf Videos in sozialen Netzwerken ist zu sehen, wie brutal die Einsatzkräfte gegen die Schüler vorgehen, das Onlineportal piensaprensa.cl sprach auf Twitter von einer »regelrechten Jagd«.

Die Demonstranten forderten unter anderem eine rasche Lösung für die Krise, in der sich der Verfassungsprozess nach dem Volksentscheid befindet. Am Sonntag hatte eine klare Mehrheit gegen einen Entwurf für ein neues Grundgesetz gestimmt. Boric, der den Entwurf unterstützt hatte, kündigte einen neuen »Fahrplan« unter Beteiligung aller im Parlament vertretenen Kräfte an. Bis dahin bleibt die Konstitution in Kraft, die unter dem Diktator Augusto Pinochet (1973–1990) ausgearbeitet worden war.

Dass die Verfassung ersetzt werden soll, ist Konsens unter nahezu allen Parteien. Zu eindeutig war das Votum, als 2020 fast 80 Prozent der Wählerinnen und Wähler in einem Plebiszit für die Ablösung des Pinochet-Textes stimmten. Dem am Sonntag abgelehnten Entwurf drückte die Linke, die aus den als »soziale Revolte« bekanntgewordenen Massendemonstrationen 2019 gestärkt hervorgegangen war, ihren Stempel auf. Vorgesehen waren unter anderem ein Recht auf Wohnraum, Bildung und Gesundheit, eine Frauenquote von 50 Prozent in allen staatlichen Behörden sowie ein Selbstbestimmungsrecht der indigenen Völker.

Verantwortlich für die progressive Stoßrichtung war die linke Mehrheit im Verfassungskonvent. Dass eine nun neu zu bildende Versammlung ebenso aussehen wird, ist fraglich. Zwar erklärte die Regierungssprecherin Camila ­Vallejo von der Kommunistischen Partei noch am Sonntag, ein künftiger Konvent solle wie zuvor auch geschlechterparitätisch besetzt sein. Eine garantierte Anzahl von Sitzen für Indigene oder eine erleichterte Kandidatur für Mitglieder sozialer Bewegungen ist jedoch unwahrscheinlich.

Der erst seit sechs Monaten amtierende Boric hatte 2019 noch selbst an den Protesten gegen die rechte Regierung von Sebastián Piñera und die neoliberale Ausrichtung des Landes teilgenommen. Am Dienstag hingegen musste seine Verkündung der Kabinettsumbildung wegen der Auseinandersetzungen vor dem Präsidentenpalast verschoben werden. Die schließlich mit Verzögerung vorgestellten Veränderungen bedeuten einen eindeutigen Schwenk in Richtung »Mitte«, sprich: Die Regierung kommt den Gegnern des Verfassungsentwurfs entgegen.

Vier Minister mussten gehen, unter ihnen die für Inneres zuständige Izkia Siches. Ihr hatten oppositionelle Kreise vorgeworfen, den Konflikt zwischen dem chilenischen Staat und den indigenen Mapuche im Süden des Landes nicht »befriedet« zu haben. Das Amt der »Unabhängigen« übernimmt fortan Carolina Tohá, die für ihre »Partei für die Demokratie« (PPD) bereits in mehreren Regierungen – unter anderem in der von Michelle Bachelet (2014–2018) – gesessen hatte. Zudem wurde der Generalsekretär im Präsidialamt, Giorgio Jackson, von seinem Amt entfernt, wobei er das Glück hatte, ins Ministerium für soziale Entwicklung versetzt zu werden. Seine Nähe zum gescheiterten Verfassungsentwurf ist ihm zum Verhängnis geworden. Das Amt führt künftig Ana Lya Uriarte an, auch sie eine Vertraute von Bachelet.

Besonders deutlich wird die weitere Sozialdemokratisierung der Regierung an der Personalie Nicolás Cataldo. Eigentlich war vorgesehen, dass das KP-Mitglied den Politiker Mario Monsalvo vom Partido Socialista als Untersekretär für Inneres ersetzen sollte. Dem schob die Rechte jedoch einen Riegel vor, indem sie damit drohte, bei der Ernennung eines Kommunisten den von der Regierung angestrebten Verfassungsprozess zu boykottieren.