Moskau will mehr Infos

D. Candano Laris/International Atomic Energy Agency (IAEA)/Handout via REUTERS Besorgt und klar in ihrer Forderung: Die Experten der IAEA auf dem Gelände des AKW Saporischschja (1.9.2022)

Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) hat die Sicherheitslage im ukrainischen Atomkraftwerk Saporischschja als »unhaltbar« bezeichnet. Teile der Anlage seien durch Beschuss beschädigt, die Kühlung könne nur noch durch Notstromaggregate aufrechterhalten werden, und einige Elemente der Sicherheitstechnik seien nicht mehr betriebsfähig, heißt es in dem am späten Dienstag nachmittag vorgelegten Bericht für den Weltsicherheitsrat. Außerdem stehe das ukrainische Bedienungspersonal unter extremem Stress, was menschliches Versagen im Krisenfall begünstige. Die Anwesenheit russischer Experten in der Anlage sei geeignet, die Kommandoketten und Verantwortlichkeiten gegenüber dem ukrainischen Betreiber zu verwirren.

Der Bericht dokumentiert auch die Anwesenheit russischen Militärgeräts in dem AKW. So ist ihm ein Foto von zwei russischen Militär-Lkw beigefügt, die in einer Turbinenhalle geparkt sind. Über die mutmaßlichen Urheber des Beschusses des AKW, der sich seit Anfang August intensiviert hat, macht der Bericht keine Aussagen. Die Präsentation von Fragmenten von Granaten und Raketen von NATO-Kalibern durch die Verwaltung der Stadt Energodar Anfang dieser Woche fand ebenfalls keinen Niederschlag in dem Dokument.

Die Situation rund um das AKW sei »beispiellos«, schreibt die IAEA. Noch nie sei es vorgekommen, dass eine laufende Atomanlage unmittelbar an der Frontlinie eines bewaffneten Konflikts liege. Am besten wäre es, »diesen bewaffneten Konflikt« sofort zu beenden. IAEA-Generaldirektor Rafael Grossi forderte beide Seiten auf, als ersten Schritt auf alle Kampfhandlungen gegen das AKW oder von seinem Gelände aus zu verzichten. Es müsse eine »Zone des Schutzes und der atomaren Sicherheit« rund um das AKW vereinbart werden.

Einstweilen ist unklar, was das praktisch heißt und ob aus dem Bericht Schlussfolgerungen gezogen werden. Moskau lehnte die von der Ukraine geforderte »Entmilitarisierung« der Anlage rundheraus ab. Sein UN-Botschafter Wassili Nebensja sagte in New York, wenn Russland die Anlage räume, würde nur alsbald Kiew das Gelände wieder in Besitz nehmen. Er bestritt den in dem Bericht erhobenen Vorwurf, Moskau habe das AKW »militarisiert« und stationiere dort schwere Waffen. Es gebe dort von russischer Seite nur Wachpersonal und Fahrzeuge, um dieses zu transportieren. Zudem fordert Russland von den internationalen Experten weitere Informationen. Die IAEA sei um »zusätzliche Erläuterungen« gebeten worden, sagte Außenminister Sergej Lawrow der Agentur Interfax am Mittwoch am Rande eines Wirtschaftsforums in der östlichen Hafenstadt Wladiwostok. Details nannte er nicht.

Die USA lehnten es ihrerseits ab, die Ukraine zu veranlassen, auf den Beschuss des AKW-Geländes zu verzichten. Der ukrainische Energieminister Herman Haluschtschenko forderte bei Facebook weitere Sanktionen gegen Russland wegen »Atomterrorismus«. Kiew habe selbst bereits Strafmaßnahmen gegen 700 Personen und Firmen eingeleitet, die mit dem russischen Atomkonzern Rosatom in Verbindung stehen.

Derweilen ging die ukrainische Offensive im Süden des Landes offenbar ebenso weiter wie eine zweite, die am Dienstag im Norden des Landes gestartet worden war. Nach übereinstimmenden Berichten beider Seiten eroberten ukrainische Truppen einige Dörfer im Umland der Kleinstadt Balakleja südöstlich von Charkiw. Unklar ist, ob Kiewer Meldungen zutreffen, wonach dort russische Soldaten eingekesselt seien. Das US-amerikanische »Institut zum Studium des Krieges« äußerte Zweifel, ob die ukrainischen Angriffe Teil eines größeren Offensivplans seien. Wahrscheinlicher sei, dass die Ukrainer Positionen wieder besetzt hätten, die die russische Seite in den letzten Wochen geräumt habe, um Truppen für den Kampf im Süden freizubekommen. Auf jeden Fall wäre ein Fall von Balakleja eine Bedrohung für die russische Nachschublinie nach Süden in Richtung Isjum. Von dort aus haben russische Truppen vor einigen Monaten versucht, auf Slawjansk und Kramatorsk im westlichen Donbass vorzudringen.