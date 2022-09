BRD vor der Rezession

Chris Emil Janßen/IMAGO Der Warenumsatz stockt, die Krise der vielgelobten Marktwirtschaft ist bereits in vollem Gange

Die deutsche Wirtschaft bekommt die Folgen des gegen Moskau geführten Wirtschaftskriegs immer mehr zu spüren. Wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte, ist die Industrieproduktion im Juli deutlich gesunken. Im Vergleich zum Vormonat verringerte sie sich demnach um ein Prozent. Der Automobilsektor sackte um 4,6 Prozent ab. Auch energieintensive Wirtschaftszweigen wie Chemie, Metall, Glas und Papier setzen die hohen Energiepreise zu, so die Statistiker.

Die Industrie sei »schwach« ins dritte Quartal gestartet, gab auch das Bundeswirtschaftsministerium zu. »Die gedrosselten Gaslieferungen aus Russland und die hohe Unsicherheit durch den Krieg trüben die Aussichten für den Rest des Jahres weiter ein.«

In der Tat: Laut einer am Mittwoch veröffentlichten Umfrage des Industrieverbandes BDI werden die explodierenden Energie- und Rohstoffkosten für immer mehr Unternehmen »zur Frage des Überlebens«, wie es heißt. Für 58 Prozent der Betriebe seien die aktuellen Entwicklungen eine »starke Herausforderung«, für 34 Prozent gehe es um die Existenz. Fast jede vierte Firma denke deshalb darüber nach oder sei bereits dabei, Unternehmensanteile oder Teile der Produktion sowie Arbeitsplätze ins Ausland zu verlagern. Außerdem habe jedes zehnte Unternehmen die Produktion derzeit gedrosselt oder schon unterbrochen.

Der Chef des kapitalnahen Ifo-Instituts, Clemens Fuest, warnte am Mittwoch entsprechend, die deutsche Wirtschaft steuere »auf eine Stagflation und im schlimmsten Fall eine Rezession« zu. Eine Phase stagnierender oder sogar schrumpfender Wirtschaftsleistung bei gleichzeitig hoher Inflation sei »eine sehr schlechte Nachricht«, so Fuest. Es sei eine Krise des mangelnden Güterangebots, was sich besonders drastisch bei der Energie zeige. Auch die Wertschöpfungsketten seien betroffen.

Fuest verwies auf Prognosen, nach denen die BRD in den kommenden Monaten bei einem vollständigen russischen Gasstopp in die Rezession rutschen könnte. Mit Blick auf den Preisauftrieb sei zu befürchten, dass es im Herbst im Euro-Raum und in der BRD in »Richtung zweistelliger Inflationsraten« gehen werde.