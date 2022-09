Konservativ bleibt konservativ

Frank Augstein/AP Photo/dpa »Divers« wie nie: Elizabeth Truss am Mittwoch bei ihrer ersten Sitzung als Premierministerin mit neuem Kabinett in London

Am Mittwoch hat sich Elisabeth Truss in ihrer neuen Funktion als britische Premierministerin erstmals den Fragen der Abgeordneten gestellt. Zuvor leitete sie ihre erste Sitzung des Kabinetts, von dem es heißt, es sei so »divers« wie nie. Gemeint sind die Besetzungen der drei Topministerien. Suella Bravermann, deren Eltern in den 1960er Jahren aus Mauritius und Kenia nach England eingewandert waren, gilt als innenpolitische Hardlinerin. In dieser Funktion soll die frühere Generalstaatsanwältin den Deportationsdeal mit Ruanda durch die Instanzen bringen. Neuer Außenminister wird James Cleverly, Sohn einer Sierraleonerin, der den Posten wohl vor allem Dank seiner Unterstützung für Truss im parteiinternen Wahlkampf bekommen hat. Für die Finanzen ist zukünftig der marktliberale Kwasi Karteng zuständig, dessen Eltern in den 60er Jahren aus Ghana eingewandert waren. 2012 schrieb er gemeinsam mit Truss und anderen Tory-Abgeordneten ein Buch namens »Britannia Unchained«, in dem britische Arbeiter zu den »schlimmsten Faulenzern der Welt« gezählt werden. Allen gemein ist die entschiedene Verfechtung des Brexit.

Was diesen angeht, so will Truss den Dauerstreit mit der EU beenden. Die 47jährige sagte am Mittwoch im Parlament, sie sei »entschlossen«, den infolge des Austritts Großbritanniens aus der EU ausgebrochenen Konflikt um den Handel mit Nordirland beizulegen. Sie wolle eine »Verhandlungslösung«, so Truss, allerdings müsse diese »all die Dinge liefern, die wir im Gesetz zum Nordirland-Protokoll ausgeführt haben«. Das Gesetz sieht vor, Teile der Vereinbarung zwischen der EU und London infolge des Brexit aufzugeben und durchläuft derzeit das britische Parlament.

In dem Protokoll hatte sich London eigentlich zu Warenkontrollen zwischen Großbritannien und Nordirland bereit erklärt. Nun werden darin aber unnötige »Handelsbarrieren« zu der britischen Provinz ausgemacht. Die meisten Kontrollen sollen demnach abgeschafft werden und britische Händler von der Pflicht zur EU-Zollanmeldung für den Transport von Waren nach Nordirland befreit werden.