Schwenk nach Asien

Dmitri Lovetsky/AP POOL/dpa Russland will am wirtschaftlichen Boom der Asien-Pazifik-Region teilhaben: Putin und Xi in St. Petersburg 2019

Russlands Präsident Wladimir Putin hat dem kollektiven Westen vorgeworfen, seinem Land gegenüber in ein »Sanktionsfieber« verfallen zu sein. Er sprach von »unverhüllten, aggressiven Versuchen, anderen Ländern Verhaltensregeln vorzugeben, ihnen die Souveränität zu nehmen und sie dem eigenen Willen zu unterwerfen«. Auf dem »Östlichen Wirtschaftsforum« in Wladiwostok sagte Putin am Mittwoch, die USA zwängen ihren Verbündeten unter dem Eindruck ihres schleichenden Niedergangs eine Politik auf, die deren eigenen Interessen schade und ihre Bevölkerungen verarmen lasse.

Schon heute betrage der Anteil der Asien-Pazifik-Region am weltweiten Sozialprodukt knapp 40 Prozent, und er werde weiter steigen, so Putin. Russland wolle ein Teil dieser Entwicklung sein und orientiere sich deshalb verstärkt auf den asiatischen Markt. Das zeige sich an einem »logistischen Boom« in den – allerdings wenigen – Seehäfen der Pazifikküste. Dort habe der Warenumschlag um 60 Prozent zugenommen, so Putin. Alle Versuche, Russland zu isolieren, seien zum Scheitern verurteilt. Die von den G7-Staaten geplanten Preisobergrenzen für russische Rohstoffe werde Russland notfalls mit einem Lieferboykott beantworten.

Parallel zu Putins Rede meldete TASS, dass der russische Präsident und Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping sich am Rande des Gipfels der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO) im usbekischen Samarkand in der kommenden Woche treffen werden.

Putin stellte am Mittwoch zudem das mit der Türkei und der UNO abgeschlossene Abkommen über Getreideexporte aus der Ukraine und Russland in der jetzigen Form in Frage. Es erfülle nicht seinen Zweck, die Versorgung in den ärmsten Ländern der Welt zu verbessern. Von bisher 87 aus der Ukraine abgefertigten Schiffsladungen seien 84 in der EU gelandet, behauptete er. Mit etwas anderen Argumenten hatte am Dienstag bereits Russlands Außenminister Sergej Lawrow das Getreideabkommen kritisiert. Er warf dem Westen vor, seinen Teil der Vereinbarung nicht zu erfüllen und weiter den Zugang russischer Agrar- und Düngemittelexporte zum Weltmarkt zu behindern.

Putin äußerte sich in Wladiwostok traditionell wieder zu den Entwicklungsperspektiven des russischen Fernen Ostens. Er kündigte die Bestellung von 500 Passagierflugzeugen bei heimischen Produzenten an, machte umfangreiche Zusagen für vergünstigte Hypotheken, staatlich geförderte Mietwohnungen und Anreize für den Zustrom junger Familien. Sie erwecken in der Summe den Eindruck, dass der langfristige Trend zum Bevölkerungsrückgang in dieser Region nicht gebrochen ist. Auch ein von Putin in Auftrag gegebenes Sonderprogramm zur Gewinnung »hochqualifizierter Hochschullehrer« für die Universitäten der Region spricht nicht gerade für deren Attraktivität. Im fernöstlichen Föderationskreis leben auf knapp sieben Millionen Quadratkilometern nur acht Millionen Menschen; die Lebenshaltungskosten sind wegen der langen Transportwege deutlich höher als im europäischen Teil Russlands.

Dass sich Putin zur Ukraine nur auf Nachfrage des Moderators äußerte, war sicherlich Teil der Regie: Putin wollte das Thema offenbar gegenüber den von ihm beschworenen asiatischen Perspektiven herunterspielen. Er erklärte, Russland habe im Konflikt mit der Ukraine nichts eingebüßt und büße nichts ein – die gefallenen russischen Soldaten erwähnte er in diesem Zusammenhang nicht. Im Gegenteil gewinne die Gesellschaft an innerer Geschlossenheit und der Staat an Souveränität.