Vor dem Viertelfinale

New York. Tennislegende Rafael Nadal ist bei den US Open in New York im Achtelfinale gescheitert. Der 22malige Grand-Slam-Turniersieger musste sich in der Nacht zu Dienstag dem US-Amerikaner Frances Tiafoe mit 4:6, 6:4, 4:6 und 3:6 geschlagen geben und kassierte damit in seinem 23. Grand-Slam-Spiel dieses Jahres die erste Niederlage. Zuvor hatte der 36jährige die Australien Open und French Open gewonnen (in Wimbledon war er zum Halbfinale gegen den Australier Nick Kyrgios wegen einer Bauchmuskelverletzung nicht angetreten). Der 24jährige Tiafoe ist der jüngste männliche US-Tennisprofi im Viertelfinale der US Open seit Andy Roddick 2006. In der Runde der besten Acht trifft der an Nummer 22 gesetzte Tiafoe auf den Russen Andrej Rubljow, der gegen den Briten Cameron Norrie mit 6:4, 6:4 und 6:4 gewann. Nadals Landsmann Carlos Alcaraz setzte sich am frühen Dienstag morgen (Ortszeit) in New York gegen den ehemaligen US-Open-Sieger Marin Cilic nach 3:53 Stunden Spielzeit mit 6:4, 3:6, 6:4, 4:6, 6:3 durch. Im Achtelfinale ausgeschieden ist Cincinnati-Finalistin Petra Kvitova, die gegen die an acht gesetzte US-Amerikanerin Jessica Pegula mit 3:6, 2:6 verlor. Pegula trifft im Viertelfinale auf die Weltranglistenerste Iga Swiatek, die sich mit 2:6, 6:4, 6:0 gegen die 23jährige Dortmunderin Jule Niemeier durchsetzte. (dpa/jW)