Immer Ärger mit dem Kuratieren

Hartenfelser/IMAGO Dies ist kein Vorhang, dies ist eine kunstpolitische Maßnahme: Die Kunst, in Kassel nicht gesehen zu werden

Der Kunstkritiker Ingo Arend hat jüngst in der Taz eine These aufgegriffen, die vor ein paar Jahren im Kunstbetrieb für Aufruhr gesorgt hat. »Schafft die Kuratoren ab« hatte ich 2017 polemisch in der Zeit gefordert, um zwei Jahre später mit dem Aufruf nachzulegen, das Ausstellungswesen müsse viel demokratischer werden. Derzeit diktieren vorzugsweise sehr reiche Sammler das Geschehen, und die meisten Kuratoren haben gar keine andere Wahl, als der Marktmacht zu folgen und auch in öffentlichen Häusern als Kunst getarnte Investitions- und Spekulationsobjekte zu zeigen. Dem Publikum eine Stimme mit Mitspracherecht zu geben, kann da nur helfen.

Geschehen ist in dieser Hinsicht, wie nicht anders zu erwarten, so gut wie nichts. Es gab in diesem Jahr, weitgehend unbemerkt, sogar einen Bundeskongress mit dem Titel »Die Kunst der Demokratie«. Dort ging es um alles mögliche, aber nicht darum, in den Kunstinstitutionen mehr Demokratie zu wagen. Zu fest kleben die Kuratoren und Museumsleute an ihrer Haus- und Definitionsmacht. Zu groß ist die Furcht vor dem Urteil des Publikums. Dass »man sich lieber nicht vorstellen möchte, wie die Sammlungen von Museen, wie Ausstellungen und Biennalen aussähen, würden sie in die Hände von Laien gelegt«, fürchtet auch Arends.

Kultur- und Wertewächter

Wo kämen wir denn da hin, wenn nicht länger promovierte Experten oder akademisch geweihte Absolventen von längst im Überfluss angebotenen Curatorial-Studies-Studiengängen programmatisch vorkosten würden, was dem niederen Volk dann als Kunstfutter serviert wird? Da könnte man ja gleich noch auf die Idee kommen, den Pöbel zu fragen, wie er regiert werden möchte. Tatsächlich passen gerade heute die historisch gesehen nie hinterfragten paternalistischen Machtverhältnisse der Kunstinstitutionen mit einer politischen Haltung, die auf das, was die Wähler mehrheitlich wollen, pfeift. Insofern ist der Kunstbetrieb nur das Abbild einer Gesellschaftsordnung, die zu Refeudalisierung und Restauration neigt.

Nun wählt Arends, um die Probleme mit dem Kuratieren zu verdeutlichen, zwei Ausstellungen, die mit einigem Risiko kollektive und künstlerische Impulse gegen die bestehende Hierarchie zu geben versuchen. Anstatt das unter Kuratoren weitverbreitete, verschlafene Abarbeiten von amtlich vorgegebenen politischen Wertkatalogen im fatalen Einklang mit einem auf eine ausgesprochen wohlhabende Klientel fixierten Kunstmarkt anzugreifen, meint Arends: »Die Vorgänge bei der Documenta und der Berlin-Biennale könnten jetzt aber schneller auf eine Kurator:innen-Dämmerung hinauslaufen, als dem Kunstbetrieb lieb ist.« Im Ergebnis wäre das nur zu wünschen, aber was ihm als Lösung vorschwebt, macht die Sache noch schlimmer, und zwar wesentlich schlimmer.

Um Unfälle im Kunstbetrieb künftig zu vermeiden, fordert er »eine Debatte über die Ethik des Kuratierens: Wer darf was wann wo zeigen und mit welchen Mitteln?« Über dem ganzen Text steht allerdings: »Mit Zensur hat das nichts zu tun«. Es wäre interessant zu wissen, wie man sich die Arbeit der Kultur- und Wertewächter im Kunstbetrieb vorzustellen hat. Immerhin blickt man gerade in Deutschland auf eine lange Tradition von allerlei Institutionen zurück, die sich ausgiebig damit befassten, »wer was wann wo zeigen darf«. Vermutlich wird man aus Gründen politischer Sensibilität nicht gerade fordern, zum 90jährigen Jubiläum an der alten Adresse in der Wilhelmstraße in Berlin einen ständigen Ethikrat im Rahmen einer wiedergegründeten Kulturkammer aufzumachen. Dort könnte dann unter den wachsamen Augen von allerlei Experten laufend begutachtet werden, was die Kuratoren des Landes vorab zur Begutachtung vorlegen müssen. Aber wer weiß. Man muss ja mit der Mode gehen. In Zeiten, in denen Feindsender abgestellt werden, muss es auch erlaubt sein, über eine Reichskunstkammer, pardon, einen nationalen Kunst-Ethikrat wieder unbeschwert nachzudenken.

Weltoffenheit? Passé

Besonders bei internationalen Ausstellungen ist ein wachsames Auge unerlässlich, so geradezu der Konsens des deutschen Feuilletons zur »Antisemita«, wie ein besonders forscher Schaumschläger beim Spiegel titelte. Wie die Documenta und vermutlich auch die Berlin-Biennale an etlichen Stellen gezeigt hätten, seien aus fremden Ländern zugewanderte Ausstellungsmacher oft nicht in der Lage, die Wertevorstellungen und Gefühlswelten der »Deutsch:innen« ordnungsgemäß zu berücksichtigen.

Der indische Historiker Dipesh Chakra­barty hat einmal die These vertreten, Europa müsste »provinzialisiert« werden. Vermutlich ist er nicht davon ausgegangen, dass diese Provinzialisierung von Europäern aus freien Stücken und mit halsbrecherischer Verbohrtheit ganz von selbst vorangetrieben wird. Weltoffenheit? Passé. Braucht niemand mehr. Nach wie vor soll am deutschen Unwesen die Welt genesen. Kunstfreiheit? Weg damit. Ab jetzt entscheidet der Ethikrat, wer was wann und wo ausstellen darf.

Erstaunlich ist ja doch, solche Forderungen aus dem Mund eines Journalisten zu hören, der zugleich im Berliner Kunstverein NGBK als Vorstand eines der ambitioniertesten demokratischen Programme in einer Kunstinstitution mitorganisiert. Aber vielleicht herrscht auch im Kunstbetrieb schon die Meinung vor, Demokratie müsste so wehrhaft bis zur Selbstverstümmelung sein. Aber kann man denn nicht wenigstens um eine Ecke denken? Wenn derartige Zensurinstitutionen einmal eingesetzt sind, wird es extrem schwierig, ihnen eine Grenze zu setzen. Oder um zwei Ecken? Wenn Kunstinstitutionen tatsächlich derart paternalistisch zur kontrollierten Wertevermittlung eingesetzt werden, verlieren sie jede Glaubwürdigkeit und kulturelle Reichweite.

Genau um Glaubwürdigkeit und Reichweite geht es bei der Forderung nach mehr Demokratie im Kunstbetrieb. Statt Zensur und Wehrhaftigkeit braucht es dazu Offenheit und Auseinandersetzung. Die Kunstwelt ist in diesem Sinn Abbild der übrigen Gesellschaft. Und Demokratie bedeutet, dem Publikum nicht nur etwas hinzukuratieren oder zu vermitteln, sondern Macht abzutreten. Damit die Kunstinstitutionen aus der Falle der von Experten bespielten Grabstätten paternalistischer Wertevermittlung wieder herauskommen.

Bei all dem gibt es doch einen Lichtblick. Auf lange Sicht hat sich die Kunst noch immer institutionellen Zwängen und politischer Repression verweigert. Man darf also schon auf die kommenden Kunstwerke hoffen, die sich um »Werte« einen Teufel scheren. Und auf die nächsten Ausstellungen, die von dem Ethikrat in Gründung und seinen angeschlossenen journalistischen Sittenwächtern dichtgemacht werden.