Freundliche Hilfe

Köln. Deutschlands Basketballer haben dank fremder Hilfe vorzeitig den Einzug ins EM-Achtelfinale geschafft. Nach dem 78:74-Sieg der Franzosen gegen Ungarn ist das Team von Bundestrainer Gordon Herbert nicht mehr von einem der vier ersten Plätze in der Gruppe B zu verdrängen. Die BRD-Auswahl hatte am Sonntag Mitfavorit Litauen mit 109:107 nach zwei Verlängerungen besiegt und so den dritten Erfolg im dritten Spiel eingefahren. Am Dienstag geht es im vorletzten Gruppenspiel gegen Titelverteidiger Slowenien mit NBA-Star Luka Doncic. (dpa/jW)