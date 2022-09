Die Grenzen meiner Sprache

Neulich telefonierte ich mit einem Musikredakteur. Wir sprachen über diverse Nachpressungen auf CD, von Motörhead und noch diesem und jenem, und über eine regte er sich besonders auf.

»Nicht mal richtig Bockfett!«

Wow, dachte ich, noch so ein scharfes Wort, das in den Metropolen bestimmt schon seit einem Jahr die Runde macht und das du in deiner Scheißprovinz wieder mal nicht mitbekommen hast.

»Und wie war dein gebratener Lachs-Zander-Strudel an Senf-Dill-Honig-Tunke?«

»Bockfett, Alder!«

Die üblichen Minderwertigkeitskomplexe kamen mich an.

Aber als ich aufgelegt hatte, ließ ich mir alles noch einmal durch den Kopf gehen.

»Boxset«, hatte er gesagt.

Die kochen auch nur mit Wasser