IWF mischt mit

Ting Shen/Xinhua/imago Um den am stärksten verschuldeten Euro-Staaten die Peitsche erträglicher zu machen, schlägt der IWF das übliche Stück Zuckerbrot vor: Einen EU-Fonds

In die Debatte um die Zukunft der Schuldenregeln für die Euro-Staaten mischt sich nun auch der Internationale Währungsfonds (IWF) ein. Die Diskussion läuft schon eine ganze Weile; Ziel ist es, den Stabilitäts- und Wachstumspakt so anzupassen, dass er auch wirklich umgesetzt wird. Er sieht Obergrenzen für die Neu- und für die Gesamtverschuldung (drei bzw. 60 Prozent der Wirtschaftsleistung) vor, die allerdings oft nicht eingehalten werden. Aktuell ist der Pakt wegen der Coronakrise bzw. wegen der Belastungen durch Ukraine-Krieg und Russland-Sanktionen bis inklusive 2023 ausgesetzt. Die EU-Kommission will im Herbst Vorschläge für seine »Reform« vorlegen. EU-Währungskommissar Paolo Gentiloni will ihn etwas lockern und die Auflagen für alle Euro-Staaten jeweils einzeln in bilateralen Verhandlungen mit der Kommission entwickeln. Das wäre für die stark verschuldeten Staaten in Südeuropa günstig, die finanzielle Spielräume brauchen. Für deutsche Euro-Hardliner aber wäre es ein Graus.

Der IWF stärkt nun in wichtigen Punkten Deutschland den Rücken, geht in anderen aber ein wenig auf die südlichen Euro-Staaten zu. So dringt er in einer Mitteilung vom Montag darauf, an der Drei- und der 60-Prozent-Grenze unbedingt festzuhalten. Dies verlangt auch Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP), während etwa Frankreich oder Italien dafür plädieren, sie ein wenig aufzuweichen, indem einzelne Etatposten – besonders der Rüstungshaushalt – bei der Berechnung ausgeklammert werden. Bezüglich der Frage, was Euro-Staaten tun müssen, die zu viele Schulden machen, spricht sich der IWF gegen Lindners Plan aus, einheitliche Anpassungsregeln für alle verbindlich zu machen. Die Alternative des Währungsfonds ist freilich für die am höchsten verschuldeten Euro-Staaten noch ungünstiger: Weil sie das größte Risiko für die Euro-Zone verursachen, sollen sie schneller einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen oder gar ein Plus erwirtschaften – binnen fünf oder gar nur drei Jahren. Weniger verschuldete Euro-Staaten, Deutschland etwa, erhalten mehr Zeit.

Um den am stärksten verschuldeten Euro-Staaten die Peitsche ein wenig erträglicher zu machen, schlägt der IWF das übliche Stück Zuckerbrot vor: Er plädiert dafür, einen Fonds einzurichten (»EU Fiscal Capacity«), der es der EU gestatten soll, rasch auf plötzliche Konjunktureinbrüche zu reagieren. Zudem soll er Gelder zur Verfügung stellen, mit denen etwa Maßnahmen im Kampf gegen den Klimawandel oder auch Infrastrukturprojekte zur Sicherung der Energieversorgung finanziert werden könnten. Ausdrücklich nennt der IWF die Schaffung eines »Klimainvestmentfonds«. Auf Lindners Linie liegt ein solcher Fonds eher nicht, womöglich aber auf derjenigen von SPD und von Bündnis 90/Die Grünen. Ein denkbares Volumen für den Fonds nannte der IWF freilich nicht.

Der Euro, den der Stabilitäts- und Wachstumsfonds eigentlich stabil halten soll, ist unterdessen gegenüber dem US-Dollar weiter gefallen. Am Montag erreichte er mit 0,9884 US-Dollar zeitweise seinen niedrigsten Stand seit Dezember 2002. Als Ursache für das aktuelle Tief gilt, dass mit dem Stopp der Gaslieferungen durch die Pipeline Nord Stream 1 zum Wochenende die Energiekrise in der EU weiter eskaliert. Der niedrige Stand des Euro führt freilich dazu, dass die Importpreise weiter ansteigen und die Schulden tendenziell noch mehr in die Höhe schnellen. Der IWF mahnt deshalb zur Eile bei der Änderung des Stabilitäts- und Wachstumspakts, die ein erneutes Abrutschen in eine Schuldenkrise wie schon im Jahr 2008 verhindern soll. Ob es der EU gelingt, sich rechtzeitig auf die »Reform« zu einigen, mag man freilich ebenso bezweifeln wie, ob die IWF-Pläne tatsächlich geeignet sind, den erneuten Absturz der am stärksten verschuldeten Euro-Staaten zu verhindern.