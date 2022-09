Roberto Pfeil/dpa Demonstranten am Sonnabend in Lützerath

Rund 2.000 Aktivistinnen und Aktivisten haben am Wochenende unter dem Motto »Für keine Kohle dieser Welt« in Lützerath demonstriert. Vergangene Woche ist der Besitz von Eckardt Heukamp, dem letzten Landwirt im von Abbaggerung bedrohten Dorf, an den Konzern RWE übergegangen. Wie ist die Lage im rheinischen Kohlerevier?

Eckardt lässt sich nicht unterkriegen. Obwohl er nach zehn Jahren des großen Engagements gezwungen war, seinen Hof an RWE zu verkaufen, will er weiterkämpfen. An diesem Wochenende hat die Polizei ihn nicht zur Versammlung durchgelassen, weil er mit seinem Mähdrescher an der Demo teilnehmen wollte. All das zerrt an seinen Kräften, zumal der Konzern bereits sein vorheriges Zuhause in Borschemich in eine Kohlegrube umgewandelt hat.

Wir haben aber auch Erfolg. Bis zu diesem Herbst ist es uns gelungen, fünf Dörfer am Tagebau Garzweiler II zu retten: Keyenberg, Kuckum, Unterwestrich, Oberwestrich und Berverath. Am vorvergangenen Wochenende gab es in Lützerath ein Klimacamp, an dem sich rund 400 Aktivistinnen und Aktivisten beteiligten. Ob aus Osteuropa oder Australien: Menschen aus aller Welt bereiten sich auf Widerstand zum Rodungsbeginn am 1. Oktober vor.

Sogar der Bundestag befürwortete nach einer Beschlussempfehlung des Ausschusses für Klimaschutz und Energie am 7. Juli den Erhalt des Dorfes Lützerath am Tagebau Garzweiler und den Verzicht auf die Nutzung der Braunkohle darunter. Beeindruckt das die NRW-Landesregierung nicht?

Leider nein. Das ist angesichts der Faktenlage vollkommen unverständlich: Erst kürzlich kamen Wissenschaftler der Uni Flensburg, der TU Berlin und des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung in einer Studie zu dem Schluss, dass die Kohlevorräte unter Lützerath nicht gebraucht werden – trotz der Gaskrise! Bei maximaler Auslastung der Kraftwerke würden bis zu ihrem Auslaufen rund 271 Millionen Tonnen Braunkohle benötigt, der Vorrat betrage aber schon jetzt 301 Millionen Tonnen.

Wie erklären Sie sich, dass Mona Neubaur, Grünen-Spitzenkandidatin bei der diesjährigen Landtagswahl und nun Wirtschaftsministerin, sich nicht ebenso klar positioniert?

Wenn diese Landesregierung sich dafür entscheidet, Profite statt Menschenleben zu schützen, muss man fragen, ob die Grünen ihre Werte ganz aufgegeben haben. Wir können keiner Regierung vertrauen, die mit einem kapitalistischen System weiterhin nur Reiche reicher machen will. Wir müssen uns mit unserem Widerstand für Klima- und Wasserschutz sowie gerechte Energiesicherheit stark machen.

Sie sind Ärztin. Weshalb haben Sie nach Ihrem Studium Ihre Berufskarriere aufgeschoben, um sich statt dessen bei den Klimaschutzaktivisten in Lützerath zu engagieren?

Es bringt nichts, an den Symptomen herumzudoktern, wenn man die Ursache nicht behandelt – das habe ich in meinem Studium gelernt. Jedes Jahr sterben Millionen Menschen an den Folgen von Luftverschmutzung. Die Klimakatastrophe führt zu vielen Lungenerkrankungen, und der Kohletagebau hat daran einen großen Anteil. Steuern wir jetzt nicht radikal um, wird unsere Gesundheit durch Hitzewellen und Extremwetter leiden.

Ein weiteres Thema: sauberes Wasser. RWE ist einer der größten Wasserverbraucher in Deutschland. Unlängst räumte ein Konzernsprecher ein, der Kohleausstieg sei die größte Wassersparmaßnahme.

Was hoffen Sie, mit Ihren Aktionen zu erreichen?

2018 haben wir es geschafft, dass der Hambacher Wald (der in Hessen gelegene Forst sollte für den Ausbau einer Autobahn gerodet werden, jW) nicht abgeholzt wurde. Das war die beste Klimaschutzmaßnahme des Jahres. 2022 könnten wir in diesem Sinn erreichen, dass das Dorf Lützerath erhalten bleibt.