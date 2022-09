Angst vor dem Winter

Petr David Josek/AP/dpa »Ein angenehmer Sonnabend«: Demo auf dem Wenzelsplatz in Prag

Die Tschechen wollen im kommenden Winter nicht frieren: Rund 70.000 Menschen haben sich laut Polizeiangaben am Sonnabend auf dem zentralen Wenzelsplatz in Prag versammelt, gegen die Energie- und Sozialpolitik des Landes und für militärische Neutralität demonstriert und den Rücktritt der konservativ-liberalen Regierung unter Ministerpräsident Petr Fiala gefordert. Als Redner traten bei der Protestkundgebung unter dem Motto »Die Tschechische Republik zuerst« sowohl Wirtschaftsexperten als auch Vertreter aus dem ultrarechten und dem linken Spektrum auf. Laut Polizei kam es zu keinen größeren Zwischenfällen, obwohl auch Gegendemonstranten mit EU- und NATO-Fahnen vor Ort waren.

»Das Ziel unserer Demonstration ist die Notwendigkeit eines Wandels, insbesondere im Umgang mit den Energiepreisen, vor allem bei Strom und Gas«, sagte laut einem Onlinebericht der Tageszeitung Dnes vom Sonnabend Jiri Havel, einer der Mitorganisatoren der Veranstaltung, der durch sein Engagement bei den Protesten gegen die Coronamaßnahmen bekannt ist. Zuzana Majerova-Zahradnikova von der extrem reaktionären Partei Trikolora verlangte, die Regierung müsse die antirussischen Sanktionen zurücknehmen, da sie den tschechischen Unternehmen schaden würden. Sie forderte zudem einen Stopp der Waffenlieferungen an die Ukraine. »Das ist nicht unser Krieg«, sagte Majerova-Zahradnikova. Sie reagierte damit auf die von Premier Fiala in den vergangenen Monaten wiederholt aufgestellte Behauptung, Tschechien befinde sich im Krieg.

Josef Skala von der KP Böhmens und Mährens sprach als einziger Vertreter der Linken, wie die Wochenzeitung der Partei, Nase Pravda, am Sonntag berichtete. Der Präsidentschaftskandidat kritisierte die Regierung dafür, dass sie für mehrere Milliarden US-Dollar Kriegsgerät kaufe, und forderte die Neuverhandlung von Gaslieferverträgen mit Moskau. Er rief zudem über politische Lager hinaus zur Zusammenarbeit auf: »Wir müssen unsere Kräfte bündeln, wir auf der linken Seite des politischen Spektrums, und wir brauchen auch eine patriotische demokratische Rechte, und umgekehrt.«

Die Regierung ignorierte die Proteste zunächst. Während Zehntausende in der tschechischen Hauptstadt aus Angst, ihre Heizkosten- und Stromrechnungen im Winter nicht zahlen zu können, demonstrierten, twitterte Premier Fiala von einem Besuch im nördlich bei Prag gelegenen Libeznice und schloss mit den Worten: »Es war ein angenehmer Sonnabend.« Später erklärte er, die Demonstrationen seien von »prorussischen Personen mit Nähe zu extremistischen Positionen« organisiert worden. »Es ist klar, dass es auf unserem Gebiet russische Propaganda und Desinformationskampagnen gibt und manche Menschen dafür empfänglich sind«, so der Premier.

Tschechien ist, wie auch die anderen Staaten in Ostmitteleuropa, besonders hart von den Auswirkungen des Wirtschaftskriegs gegen Russland betroffen. Der Chef der tschechischen Handelskammer, Vladimir Dlouhy, erklärte vergangenen Mittwoch, die hohen Energiepreise hätten »fatale Auswirkungen« für die Unternehmen des Landes, und warnte vor sozialen Unruhen. Am Montag wurde bekannt, dass die Reallöhne das dritte Quartal in Folge gesunken sind. Im zweiten Quartal lag der Rückgang im Vergleich zum Vorjahr bei 9,8 Prozent, wie das tschechische Statistikamt meldete. Die Armut im Land nimmt zu. Lebten Ende 2021 noch neun Prozent der Menschen mit einem Einkommen unter der Armutsgrenze, so sind es nun bereits 16 Prozent. Hinzu kommt: 750.000 Menschen in dem Zehn-Millionen-Einwohner-Land sind ohnehin schon bankrott und können ihre Schulden nicht mehr bedienen.

Von der Regierung erwarten sich die Betroffenen wenig. Sie war im November mit dem Versprechen von Haushaltskürzungen und Privatisierungen angetreten und hat auch in den vergangenen Monaten keine überzeugenden Pläne vorgelegt, wie mit der Energiekrise umzugehen wäre. Um so mehr hat sie ihre Verbundenheit mit NATO und EU herausgestrichen. Dazu passt, dass am kommenden Freitag US-Verteidigungsminister Lloyd Austin in Prag erwartet wird. Wie der tschechische Rundfunk meldet, wird es um die »Modernisierung der tschechischen Armee« gehen, konkret: Prag will 24 Kampfjets aus den USA anschaffen.