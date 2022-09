Hamas lässt hinrichten

Ibraheem Abu Mustafa/REUTERS Kämpfer der Hamas während einer Protestkundgebung gegen Israel in Rafah (28.5.2021)

Im von der islamistischen Hamas regierten Gazastreifen sind am Sonntag fünf Todesurteile vollstreckt worden. Zwei der Hingerichteten sollen Behördenangaben zufolge militärische Geheimnisse an Israel verraten haben, drei weitere waren wegen Mordes angeklagt, meldete die amtliche palästinensische Nachrichtenagentur WAFA.

Das in Gaza-Stadt ansässige Palästinensische Zentrum für Menschenrechte (PCHR) kritisierte noch gleichentags via Kurznachrichtendienst Twitter die Exekutionen, die sowohl gegen die eigenen Gesetze als auch internationales Recht verstießen. Laut PCHR sei es zwar wichtig, Kollaborateure und Mörder strafrechtlich zu verfolgen, aber die Rechtsstaatlichkeit habe Vorrang. Auch seien die Todesurteile ohne die Ratifizierung des Präsidenten der Autonomiebehörde vollstreckt worden, hieß es. Aktuell ist das Mahmud Abbas, bloß hat dieser – seit die Hamas 2007 seine Fatah-Partei aus Gaza vertrieben hat – keinen Einfluss im Küstenstreifen.

Auch die Gefangenenorganisation Addameer bezweifelte laut Bericht der Tageszeitung Al Hayat Al Dschadid, dass die Angeklagten ein faires Verfahren erhalten haben. Gemeinsam mit sechs weiteren Organisationen wurden die Büros der NGO zwar Ende August von israelischen Soldaten wegen »Verbindungen« zu der marxistischen Volksfront zur Befreiung Palästinas (PFLP) durchsucht und geschlossen. Addameer setzt seine Arbeit jedoch weiter fort.

Laut PCHR wurden in diesem Jahr im Gazastreifen 17 Todesurteile verhängt – auf der Westbank keine. Die am Sonntag vollstreckten Urteile waren die ersten Hinrichtungen seit 2017. »Die Gesamtzahl der seit 1994 in den palästinensischen Gebieten verhängten Todesurteile beläuft sich somit auf 270, davon 30 im Westjordanland und 240 im Gazastreifen«, so die NGO. In Gaza seien demnach 44 Urteile vollstreckt worden, im Westjordanland zwei. Das PCHR forderte die Hamas auf, alle Todesurteile in Gefängnisstrafen mit Zwangsarbeit umzuwandeln.

Unterdessen gibt es jedoch auch in der Westbank Opfer zu beklagen. Am Montag wurde während einer Razzia der israelischen Besatzungsarmee in Kabatiya bei Dschenin der 19 Jahre alte Taher Sakarneh mehrmals angeschossen. Wenige Stunden später erlag er seinen Verletzungen, meldete WAFA. Laut israelischer Armee sei der Erschossene ein bewaffnetes Mitglied der islamistischen Organisation »Islamischer Dschihad« gewesen. Allein in diesem Jahr wurden nach Angaben der palästinensischen Behörden mehr als 85 Menschen im Westjordanland von israelischen Soldaten getötet.

Bei Hausdurchsuchungen auf der Westbank wurden am Montag nach Angaben der Armeeführung mindestens 17 Palästinenser festgenommen. Die Verhaftungswelle hängt mit dem Angriff auf einen Militärbus zusammen, bei dem am Sonntag unweit von Dschenin sechs Soldaten leicht und der Busfahrer schwer verletzt wurden. Zwei Verdächtige wurden festgenommen, nach einem dritten werde noch gefahndet. Bei einer weiteren Attacke auf einen Wachturm der israelischen Armee unweit der völkerrechtswidrigen jüdischen Siedlung Halamish wurden in der Nacht auf Montag vier Soldaten leicht verletzt, so die Internetzeitung Times of Israel.

Auch verhaftete die israelische Polizei am Sonntag die palästinensische Journalistin Lama Ghosha, berichtete die Nachrichtenseite Maan. Bei der Hausdurchsuchung beschlagnahmten die Beamten das Handy und den Computer der Journalistin. Ihrem Anwalt zufolge wird Ghosha »Aufwiegelung« vorgeworfen, doch er vermutet, dass sie eingeschüchtert werden soll. Am Montag verlängerte der Haftrichter die Untersuchungshaft Ghoshas um weitere acht Tage. Die Journalistin lebt in Scheich Dscharrah in Ostjerusalem und berichtet regelmäßig über ihr Wohnviertel, das von Zwangsräumungen und Abrissen betroffen ist.