Schutzsuchende zweiter Klasse

Beata Zawrzel/NurPhoto/imago An der ukrainisch-polnischen Grenze wurden nichtweiße Geflüchtete aufgehalten und strenger kontrolliert (Symbolbild, Korczowa, 2.3.2022)

Kriegsflüchtlinge sind nicht gleich Kriegsflüchtlinge. Das gilt auch für diejenigen, die sich vor den Kampfhandlungen in der Ukraine gen Westen in Sicherheit begeben. So hat bis Ende Juni bereits gut ein Viertel der Ukraine-Geflüchteten in der Bundesrepublik eine Aufenthaltserlaubnis erhalten. Schaut man sich einzelne Teilgruppen an, zeigt sich: Nur 8,4 Prozent der marokkanischen Geflüchteten aus der Ukraine und nur 9,4 Prozent der nigerianischen Schutzsuchenden aus dem Land haben diesen Status bislang erhalten. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Bundestagsfraktion von Die Linke hervor, die junge Welt vorliegt.

»Die Zahlen bestätigen die Berichte aus der Praxis: Vor allem Menschen afrikanischer Herkunft, die wie alle anderen aus der Ukraine vor dem Krieg fliehen mussten, wird ein sicherer Schutzstatus verweigert«, wurde Claudia Bünger, Sprecherin für Flucht- und Rechtspolitik der Linke-Fraktion, dazu in einer Mitteilung vom Montag zitiert. Insgesamt habe sich die Zahl der in der BRD lebenden Geflüchteten mit unterschiedlichem Aufenthaltsstatus zuletzt von 1,96 Millionen auf 2,8 Millionen Menschen erhöht.

Wer mit vietnamesischer, russischer, syrischer oder moldawischer Staatsbürgerschaft aus der Ukraine nach Deutschland floh, habe überdurchschnittlich schnell von den Behörden einen Aufenthaltstitel erhalten. Anders herum habe es nicht nur bei Ukraine-Flüchtlingen aus Marokko und Nigeria, sondern auch aus Turkmenistan länger als im Schnitt üblich gedauert. Zudem habe mit 1.144 von 1.608 amtlich registrierten nigerianischen Geflüchteten aus der Ukraine die große Mehrheit weder einen solchen Titel noch eine andere Klärung ihres Aufenthaltsstatus erhalten. »Das darf so nicht bleiben. Auch diese Menschen haben in der Ukraine alles verloren und brauchen Sicherheit und Unterstützung«, forderte Bünger.

Ausschlaggebend für die amtlichen Entscheidungen sei die Frage, ob die Betroffenen »sicher und dauerhaft in ihr Herkunftsland zurückkehren können«, erklärte die Linke-Abgeordnete am Montag auf jW-Anfrage. Es sei »wenig überraschend«, dass deutsche Behörden dies für Menschen aus Syrien anders einschätzen würden als bei Schutzsuchenden aus Marokko oder Nigeria. »Rassistische Ressentiments bei Behördenmitarbeiter:innen mögen ebenfalls eine Rolle spielen«, schrieb Bünger, wofür es allerdings an konkreten Hinweisen aus der Praxis fehle.

Wer ohne ukrainischen Pass aus dem Land in die BRD floh, ist derweil von Abschiebung bedroht. Der Grund: Zum 1. September ist die gelockerte Visaregelung für sogenannte Drittstaatenangehörige ausgelaufen. Die Linke fordert, dass allen aus der Ukraine geflüchteten Menschen gleichermaßen ein Schutzstatus zugesprochen wird. »Bezugspunkt« müsse die Flucht vor demselben Krieg sein. »Für die Ungleichbehandlung gibt es schlicht keinen nachvollziehbaren Grund«, erklärte Bünger gegenüber junge Welt.

Die Aufnahme von knapp 900.000 Ukraine-Flüchtlingen in den vergangenen Monaten – so viele hatten die Behörden laut Bundesregierung registriert – »innerhalb kürzester Zeit« habe gezeigt, »dass eine solidarische und unbürokratische Aufnahmepolitik möglich ist«, teilte die Linke-Politikerin mit. Möglich sei das ihr zufolge nur gewesen, da die Betroffenen eben nicht dem üblichen repressiven Asylsystem unterworfen wurden. Keine zwangsweise Unterbringung in Sammellagern, keine »aufwändigen Asylprüfungen«.

»Die Menschen konnten bei Verwandten oder hilfsbereiten Privatpersonen unterkommen, sie erhielten Zugang zu Sprachkursen, ungekürzte Sozialleistungen und durften sofort arbeiten«, bilanzierte Bünger in ihrer Mitteilung. Dies alles solle »Vorbild für eine menschliche Asylpolitik insgesamt sein«. Doch soll es künftig vor allem Aufgabe einzelner sein, sich angemessen um Kriegsflüchtlinge zu kümmern? Soll es nicht, betonte die Linke-Abgeordnete auf jW-Nachfrage. Es dürfe nicht soweit kommen, dass dies »auf Privatpersonen bzw. private Initiativen abgewälzt« werde. Es bleibe »Aufgabe des Staates, angemessene Wohnungen für Schutzsuchende zur Verfügung zu stellen«.