Entlastung für Besserverdiener

Hintergrund: Rezession führt zu »Wutwinter«

Die Bundesregierung nimmt eine Wirtschaftskrise in Kauf. Einigkeit herrscht unter Ökonomen, dass mit dem Entlastungspaket der Abschwung der deutschen Wirtschaft nicht aufzuhalten ist. Die am Sonntag beschlossenen Maßnahmen machten weniger als zwei Prozent des deutschen Bruttoinlandsproduktes aus und reichten nicht an die Maßnahmen zur Stützung der Konjunktur während der Coronapandemie heran, die sich auf etwa 15 Prozent des BIP beliefen, erklärte der Chefvolkswirt der ING-Bank Carsten Brzeski. Und Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer verwies darauf, dass Firmen den Einsatz der teuer gewordenen Energie zurückfahren und entsprechend ihre Produktion kürzen müssten. 16 Prozent der hiesigen Unternehmen planen dies einer Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK) zufolge bereits. »Das Entlastungspaket kann nichts daran ändern, dass Deutschland als Nettoimporteur von Energie ärmer geworden ist«, sagte Krämer.

So ist es nicht verwunderlich, dass die Angst der etablierten Parteien vor Protesten der Bevölkerung wächst. »Wir haben große Sorge, dass dies ein ›Wutwinter‹ wird«, sagte CDU-Generalsekretär Mario Czaja am Montag in Berlin. Er warf der Ampelkoalition vor, entscheidende Fragen in der Energiekrise im Koalitionsausschuss nicht geklärt zu haben. Die CDU fordere die Abschaffung der Gasumlage und poche auf Hilfsprogramme für kleine und mittlere Betriebe.

Befeuert werden die Proteste gegen die Gasumlage von der Arroganz der Regierung. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) erklärte auf der Pressekonferenz zur Präsentation der sogenannten Entlastungspakete: »Wenn einige damit nicht einverstanden sind und die Formeln von Putin rufen, dann sind es eben einige. Aber die meisten Bürgerinnen und Bürger wissen, dass es gut ist, in einem wirtschaftsstarken Sozialstaat zu leben.«

Die Kovorsitzende der Partei Die Linke, Janine Wissler, bekräftigte am Montag die Notwendigkeit zur Teilnahme an der am Abend in Leipzig geplanten Montagsdemo gegen die hohen Energiepreise. »Ich finde, wir brauchen soziale Proteste gegen diese dramatische Ungerechtigkeit«, sagte Wissler. Es gebe 14 Millionen Menschen, die in Armut lebten und »Angst haben, wie sie über den Winter kommen«. Es sei Aufgabe der Linken, Proteste dagegen zu organisieren. Es sei auch »vollkommen klar, dass die Linke nicht gemeinsam mit Rechten auf die Straße geht«, sagte Wissler am Montag im Deutschlandfunk. »Und wir werden auch den Rechten nicht die Straße überlassen – und zwar nicht montags und an keinem anderen Tag.« (sz)