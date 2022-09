Wiederaufbau gefordert

IMAGO/APAimages

Im von Israel blockierten Gaza haben Palästinenser gegen Verzögerungen beim Wiederaufbau ihrer im Krieg zerstörten Häuser protestiert. Dazu zündeten sie vor dem Büro des UN-Hilfswerks für Palästinaflüchtlinge, UNRWA, mehrere Reifen an (Bild). Acht Jahre nach dem israelischen Angriff, der am 8. Juli 2014 begann und am 26. August 2014 endete, leben die Betroffenen noch immer in provisorischen Unterkünften, wie der Middle East Monitor berichtete. Demnach wurden damals 55.000 Häuser beschädigt, 718 von ihnen mussten abgerissen werden. (jW)