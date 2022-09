Truss wird britische Premierministerin

IMAGO/Parsons Media Die designierte Premierministerin Truss am Montag in London

Das Rennen ist entschieden: Elizabeth Truss hat die parteiinterne Abstimmung um den Vorsitz der britischen Konservativen gewonnen und wird neue Premierministerin des Landes. Die bisherige Außenministerin gewann mit 57 Prozent der Stimmen das Duell gegen den ehemaligen Finanzminister Rishi Sunak, der auf 43 Prozent kam, berichtete AFP am Montag. Die Wahl war nötig geworden, nachdem der amtierende Premier Boris Johnson Anfang Juli nach einer Reihe von Skandalen und anschließenden parteiinternen Revolten als Tory-Chef zurückgetreten war. An diesem Dienstag will er bei Königin Elisabeth II. auch seinen Rücktritt als Regierungschef einreichen. Danach empfängt Elisabeth seine Nachfolgerin Truss.

In London kündigte die designierte Ministerpräsidentin in ihrer ersten Rede nach der Bekanntgabe des Ergebnisses einen »kühnen Plan« für Steuersenkungen an. Auch wolle sie angesichts der horrenden Energiekosten schnelle Maßnahmen zur »Abfederung« der Preise ergreifen, berichtete dpa. Zudem bedankte sie sich bei ihrem »Freund« Johnson, der nicht nur den »Brexit« erledigt, sondern sich auch gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin gestellt habe.

Die Opposition übte unmittelbar nach Truss’ Kür zur Tory-Chefin Kritik an ihr. Der Labour-Vorsitzende Keir Starmer erklärte, man habe von Truss im Vorfeld der Wahl mehr über eine Kürzung der Unternehmenssteuer als über Erleichterungen für die Haushalte gehört. »Das zeigt, dass sie nicht nur abgehoben ist, sondern auch nicht auf der Seite der arbeitenden Bevölkerung steht.« Sein Vorgänger Jeremy Corbyn rief Truss via Kurznachrichtendienst Twitter dazu auf, sich für eine Lohnerhöhung der Beschäftigten einzusetzen sowie die Privatisierung des Gesundheitswesens zu beenden.

Die EU-Kommission erklärte, sie hoffe auf einen »Neubeginn« der Beziehungen mit Großbritannien. Brüssel erwarte von London weiterhin eine »vollständige Umsetzung« der »Brexit«-Verträge und des Nordirland-Protokolls, betonte Kommissionssprecher Eric Mamer am Montag in der belgischen Hauptstadt.