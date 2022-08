Nazigruppe »Nordadler« bleibt verboten

IMAGO/Political-Moments Nancy Faeser (SPD), Bundesministerin für Inneres und Heimat, vor dem Schloss Meseberg

Leipzig. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat am Mittwoch eine Klage gegen das Verbot des Nazivereins »Nordadler« als unzulässig abgewiesen (Az.: BVerwG 6 A 9.20). Das Bundesinnenministerium hatte die Vereinigung 2020 verboten. Die Gruppe trat laut der Verbotsverfügung in Online-Chats auch unter Namen wie »Völkische Jugend« oder »Völkische Renaissance« auf. Ein junger Mann hatte Anklage erhoben, um Rehabilitation für den Verein zu erlangen. Mitglied will er nie gewesen sein. Gegen ein Vereinsverbot könnten aber nur Menschen klagen, die auch Mitglieder gewesen seien, so das Bundesverwaltungsgericht. Für Bundesinnenministern Nancy Faeser zeigt das Urteil, »dass auch Vereinigungen, die überwiegend virtuell agieren und im Netz Hass und Hetze verbreiten und Anhänger rekrutieren, verboten werden können«, wie die SPD-Politikerin am Mittwoch in Berlin erklärte. (dpa/jW)