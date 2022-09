Wütend und schockiert

David Bieber Unbekannte haben das Gedenkkunstwerk mit Farbe beschmiert

In der Dortmunder Nordstadt herrscht reges Treiben. Hier leben knapp 60.000 Menschen unterschiedlichster Herkunft, oft dicht an dicht in teilweise stark renovierungsbedürftigen Altbauwohnungen. Viele junge Menschen sind auf den Straßen, Kinder laufen umher. Vor Cafés und Wettbüros stehen rauchende und Cay trinkende Männer, die sich angeregt unterhalten. Genau vier Wochen ist es nun her, dass der 16jährige senegalesische Flüchtling Mouhamed Lamine Dramé in diesem Stadtteil durch die Polizei mit vier Schüssen aus einer Maschinenpistole erschossen wurde.

Nicht zu überhören

Zuvor soll Mouhamed, der in einer katholischen Jugendhilfeeinrichtung an der Holsteinerstraße wohnte, mutmaßlich mit einem Messer auf einen Beamten losgegangen sein, der ihn mit Taser beschossen haben soll. Zwei andere Beamte sollen diesen Angriff Mouhameds überhaupt erst herbeigeführt haben. Sie sollen den jungen Schwarzen mit Reizgas besprüht haben, damit dieser das Messer fallen lässt und »kampfunfähig« wird. Nach Angaben des ermittelnden Oberstaatsanwalts Carsten Dombert sei bis dahin die Lage »statisch« gewesen. Der Jugendliche habe ruhig mit einem Messer am Bauch auf dem Boden gesessen. Das hatte einen Betreuer der Einrichtung dazu veranlasst, die Polizei zu alarmieren. Suizidale Absichten wurden angenommen.

Gegen den 29jährigen Todesschützen wird nun wegen Körperverletzung mit Todesfolge ermittelt. Die Staatsanwaltschaft prüft allerdings, ob die Ermittlungen gegen den Mann wegen Totschlags ausgeweitet werden. Der Beamte wurde suspendiert. Vier weitere direkt am Einsatz beteiligte Beamte wurden intern versetzt, teilt die Staatsanwaltschaft weiter mit. Der Fall Mouhamed beschäftigt auch die nordrhein-westfälische Landespolitik. Vor zwei Wochen tagte der Landtag in Düsseldorf in einer Sondersitzung. Kürzlich wurde dazu ein Zwischenbericht, der junge Welt vorliegt, von Innenminister Herbert Reul (CDU) den Mitgliedern mehrerer Ausschüsse überreicht.

Yildirim, der seinen wahren Namen nicht veröffentlicht wissen mag, bestellt sich im Café Twins, unweit vom Tatort, einen Cay. Der auskunftsfreudige Mittfünfziger nippt an seinem Tee, geht auf die Straße und fängt an, zu erzählen. »Ich habe die Schüsse gehört, sie waren auch nicht zu überhören. Sechs waren es.« Yildirim hat den Polizeieinsatz am 8. August miterlebt. Erst seien zwei Streifenwagen und ein ziviler gekommen, insgesamt zwölf Polizisten waren vor Ort. Dann kamen zwei Krankenwagen. »Ich habe gesehen, wie sie den schwer verletzten Jungen auf der Trage an mir vorbeitrugen und in einen der Krankenwagen brachten. Der Junge blutete stark am Hals. Das war schlimm. Ich denke, dass der Junge schon im Krankenwagen gestorben ist.« Die Schüsse trafen Mouhamed, wie es in dem Zwischenbericht heißt, in Kopf, Schulter, Unterarm und Bauch.

Yildirim geht einige Schritte und lehnt sich an sein Auto. »Wir hier kannten den Jungen. Er hat sich öfter etwas am Kiosk gegenüber geholt. Er war nett, so wie die anderen im Jugendheim.« Es wird Mouhamed nachgesagt, er habe eine psychische Erkrankung gehabt, sei suizidal gewesen. »Das ist Quatsch. Die Betreuer, die das verbreiten, lügen«, sagt Yildirim energisch. Mouhamed sei doch noch ein Kind gewesen, er sei durch die monatelange Flucht stark verängstigt.

Immer montags formiert sich eine Gruppe vorwiegend muslimischer und schwarzer Menschen, die durch das Viertel zieht, um »Gerechtigkeit für Mouhamed zu fordern.« Ihre Sorge: Die Polizei will den Fall bewusst herunterspielen. Weil es ein schwarzer Junge war und die Polizei falsch gehandelt, einen folgenschweren Fehler gemacht habe. Yildirim bestätigt diesen Eindruck. »Die Polizei und Staatsanwaltschaft wollen nicht, dass die Wahrheit herauskommt.« Er fragt sich, wieso zwölf Beamte es nicht schafften, die Situation zu beruhigen, zu deeskalieren. »Sind die dafür nicht ausgebildet?« Und wieso gleich mit einer Maschinenpistole auf sensible Stellen und nicht ins Bein geschossen worden sei. Warum eigentlich überhaupt eine MP eingesetzt werden musste.

Wachsendes Misstrauen

»Die Aufgeregtheit im Viertel, in der ganzen Stadt, ist groß«, sagt Cornelia Wimmer im Gespräch mit junge Welt. Die frühere Lehrerin einer Gesamtschule ist für Die Linke in der dortigen Bezirksvertretung und kennt die Nordstadt gut. »Es ist schon auffällig, dass die Polizisten ihre zahlenmäßige Übermacht nicht strukturiert ausnutzten.« So hätte doch einige Beamte den jungen Mann ablenken können, während andere ihn dann überwältigten. Die schwarze Community jedenfalls ist derzeit nicht nur stark verunsichert. Das Vertrauen in die deutsche Polizei schwindet immer mehr, beobachtet Veye Fatah. Die 51jährige Diplominformatikerin ist gebürtige Kamerunerin und lebt seit 30 Jahren in Dortmund. Und seit 24 Jahren leitet sie den Verein »Africa positive«. Dieser dient nicht nur Afrikanern in Dortmund als Anlaufstelle, sondern berät auch deutsche Institutionen und Firmen. Für ihr langjähriges Engagement hatte Fatah 2010 das Bundesverdienstkreuz erhalten. Sie sagt gegenüber jW: »Von dem Tod Mouhameds sind alle schwarzen Menschen betroffen.« Die Community sei wütend und schockiert. Fühle sich nicht mehr sicher, Misstrauen gegenüber der Polizei nehme zu. »Hätte die Polizei auch auf einen weißen Menschen geschossen?« fragt Fatah. »Alle Schwarzen werden unter Generalverdacht gestellt. Das geht nicht!«

In der Jugendhilfe-Einrichtung etwa 100 Meter vom Café Twins entfernt riecht es nach Pizza. Ein schwarzer Jugendlicher mit einem Backhandschuh kommt entgegen. Einige Jugendliche sind im Aufenthaltszimmer. Als er auf Mouhamed angesprochen wird, versteinert sich die Miene des Jugendlichen. Er klopft prompt an die Tür zum Büro der Heimbetreuer. »Wir wollen und dürfen uns dazu nicht äußern«, sagt einer der Betreuer. Mails an den Heimleiter bleiben unbeantwortet.

Weiter westlich, nahe des Dortmunder »U«, wo einst eine lokale Brauerei beheimatet war, hat ein Graffiti-Künstler es sich zur Aufgabe gemacht, dass Mouhameds Tod nicht so schnell in Vergessenheit gerät. Eine etwa 20 Meter lange Mauer hat er mit dem Gesicht des 16 Jahre alten Senegalesen besprüht. Dazu steht in großen Lettern »Mouhamed«. Jeweils daneben: »Nach nur vier Monaten in Deutschland, sieben Tage in Dortmund. Von der Polizei erschossen am 8. August 2022. Mouhamed wurde nur 16 Jahre alt.« Mittlerweile haben unbekannte Schmierer ein Fadenkreuz über Teile seines linken Auges gesprüht und das Wort »erschossen« sowie das Todesdatum mit weißer Farbe überdeckt. In Dortmund gibt nach wie vor eine aktive rechte Szene. Diejenigen, die Aufklärung im Fall Mouhamed fordern, dürfte das nicht einschüchtern oder gar verstummen lassen. »Ganz im Gegenteil«, sagt Veye Fatah.