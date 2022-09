Fest des Friedens

Schon von weitem sind die Ska-Rhythmen der italienischen Musiker von Banda Bassotti in der Nähe des Berliner Rosa-Luxemburg-Platzes zu hören. »Für Frieden und Solidarität« steht auf dem roten Banner hinter der antifaschistischen Band. Tausende Menschen drängen sich vor der Bühne, trinken und tanzen.

Das 21. UZ-Pressefest am 27. und 28. August war nicht nur ein beeindruckendes Festival, sondern auch ein wichtiger Treffpunkt zum Austausch über Strategien im Kampf gegen den deutschen Imperialismus. Die Veranstaltung wird seit 1974 von der DKP-Wochenzeitung Unsere Zeit (UZ) meist im Zweijahresrhythmus organisiert. Traditionell findet das Fest in Nordrhein-Westfalen statt, die letzten Jahre vor der Coronapandemie im Revierpark Wischlingen in Dortmund. Die Stadt vergab das Gelände dieses Jahr nicht an die UZ, daher zogen die Veranstalter kurzerhand nach Berlin. »Die Hauptstadt des Imperialismus hat es verdient, dass das Antikriegsfest der UZ dort stattgefunden hat«, sagt Melina Deymann, Redakteurin für Internationales bei Unsere Zeit.

Die Stände der 58 vertretenen Organisationen waren meist umlagert, Gespräche mit den internationalen Gästen heiß begehrt. Die »Casa Cuba«, der Leninplatz, das Debattenzelt, die Veranstaltungen der jungen Welt und die Räume im Kino Babylon platzten oft aus allen Nähten. Mehr als 10.000 Besucherinnen und Besucher wurden gezählt. Vertreter von 27 kommunistischen Parteien und Arbeiterparteien sowie Repräsentanten der Botschaften von Kuba, Nicaragua, Venezuela, China, Laos und Vietnam waren anwesend. Zum Beispiel Arturo Gallegos. Er ist ein internationaler Gast von der Sozialistischen Volkspartei Mexikos (Partido Popular Socialista de Mexico), übersetzt für kubanische Genossen und genießt zwischendrin das Spektakel. »Das Fest ist toll, vor allem der Inhalt der Diskussionsrunden und Konferenzen hat mich begeistert. Aber auch das Musikprogramm war bisher super.« In der »Casa Cuba« wird zwischen spannenden Vorträgen wie »Was ist los in Venezuela?« und »Völkerfreundschaft statt Blockade« Salsa und Cumbia getanzt.

»Im Vergleich zur Linkspartei, die sich bürgerlich wegduckte und uns die Räumlichkeiten im Karl-Liebknecht-Haus verwehrte, war die junge Welt nur wenige Meter weiter mehr als kollegial«, begeistert sich Deymann. »Die Genossinnen und Genossen gewährten uns Unterschlupf in ihren Redaktionsräumen, begeisterten durch ihre Stände und das tolle Programm in der Maigalerie. An der Lenin-Bar feierten wir gemeinsam!« Bei Weißburgunder und Wodka. Am Sonntag abend war nach dem Konzert der Zöllner Bigband schon wieder alles vorbei, und Vorfreude auf die Rosa-Luxemburg-Konferenz im Januar machte sich breit.