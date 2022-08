BRD will wohl israelisches »Arrow 3«-System beschaffen

-/israelisches Verteidigungsministerium/dpa

Berlin. Die Bundesregierung ist derzeit offenbar darum bemüht, zum Aufbau eines neuen Raketenabwehrsystems israelische »Arrow 3«-Modelle anzuschaffen. Das will das ARD-Hauptstadtstudio laut einem Bericht vom Dienstag zufolge »aus Regierungskreisen« erfahren haben. An jenem Modell habe sich die Bundesregierung bereits kurz nach Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine Ende Februar interessiert gezeigt. In seiner Rede an der Prager Karls-Universität am Montag hatte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) den Aufbau eines europäisch abgestimmten Flugabwehrsystems angekündigt. (jW)