Selenskij trifft Atominspektoren

Kiew. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij ist am Dienstag in Kiew mit den Experten der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) zusammengetroffen, die das von russischen Truppen besetzte Atomkraftwerk Saporischschja inspizieren sollen. »Wir wollen, dass die IAEA-Mission zur Atomzentrale gelangt und alles tut, um die Gefahren (einer Atomkatastrophe) zu verhindern«, sagte Selenskij laut einem von seinem Büro veröffentlichten Video. Er forderte eine »sofortige Entmilitarisierung der Anlage«, den Abzug aller russischen Soldaten, Waffen und ihres Sprengstoffs von dem Kraftwerksgelände sowie eine Rückkehr des AKW unter »ukrainische Kontrolle« mit einer Einrichtung einer entmilitarisierten Zone um die Anlage herum. Das mit sechs Reaktoren größte Kernkraftwerk Europas wird seit Anfang März von russischen Truppen kontrolliert. In den vergangenen Wochen war die Gegend des AKW Saporischschja wiederholt beschossen worden, wofür sich die Ukraine und Russland gegenseitig verantwortlich machten. (AFP/jW)