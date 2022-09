La Seu d’Urgell. Die Weltmeisterinnen Andrea Herzog und Ricarda Funk haben in ihren Disziplinen das Kanuslalom-Weltcupfinale im spanischen La Seu d’Urgell gewonnen. Die Olympiadritte Herzog aus Leipzig leistete sich am Sonntag im Kanadier auf dem anspruchsvollen Kurs einen Fehler am Tor 20, ging dann aber auf volles Risiko und wurde belohnt. Sie verwies die Tschechin Gabriela Satkova mit 0,06 Sekunden auf Rang zwei. Dritte wurde die Tschechin Tereza Fiserova. (dpa/jW)