Neu erschienen

Glocke vom ­Ettersberg

Das Mitteilungsblatt der Lagergemeinschaft Buchenwald-­Dora verurteilt den »politischen Vandalismus« auf dem Ettersberg bei Weimar. Dort waren im Juli zum wiederholten Male Gedenkbäume zur Erinnerung an einzelne Häftlinge des KZ Buchenwald abgeknickt und Erinnerungstafeln zerstört worden. Das sei nicht nur »eine öffentliche Beschädigung der Erinnerung an ehemalige Häftlinge«, sondern auch ein Angriff auf die »Lebenshilfe«, die als Integrationsprojekt seit vielen Jahren die Verantwortung für die Bäume übernommen habe. Die öffentliche Aufmerksamkeit stoppe die Täter aber offenbar nicht: Anfang August wurde auch im Gedenkhain der Gedenkstätte Mittelbau-Dora ein Baum abgesägt. Außerdem: Ulrich Schneider schreibt über den geplanten Abriss der Kommandantenvilla des ehemaligen KZ Sachsenburg und würdigt die langjährigen, nun in den Ruhestand verabschiedeten Mitarbeiter des Archivs der Gedenkstätte Buchenwald, Sabine und Harry Stein. (jW)

Die Glocke vom Ettersberg, Jg. 63/Nr. 247, zwölf Seiten, kostenlos, Spende erbeten, Bezug: Lagergemeinschaft Buchenwald-Dora e. V., Eckenheimer Landstr. 93, 60318 Frankfurt am Main, Telefon 069/5970524

SoZ

In der aktuellen Ausgabe der SoZ schreibt Klaus Meier über die »atomare Kakophonie« und die Frage, »warum AKWs die Energiefrage nicht lösen können«. Gaston Kirsche untersucht die Debatte über den »Fachkräftemangel«: »Die Kapitalfraktionen sehen die Antworten in erhöhter Wochenarbeitszeit, Zuwanderung und Steuerung durch den Staat. Nur eins soll nicht passieren: die Lohnarbeit attraktiver zu gestalten.« Außerdem: Ingo Schmidt über das »glänzende Geschäft« der »Preis-Profit-Inflation«. (jW)

SoZ – Sozialistische ­Zeitung, Jg. 37/Nr. 9, 24 Seiten, 3,50 Euro, Bezug: Verein für solidarische Perspektiven e. V., ­Regentenstr. 57–59, 51063 Köln, E-Mail: ­redaktion@soz-verlag.de

Informationen

Im Mitteilungsblatt des Komitees für Grundrechte und Demokratie schreibt die Redaktion über »wertebasierte Politik mit zweierlei Maß«. Tina Keller berichtet unter der Überschrift »Versammlungsfreiheit wird zur Farce« über Beobachtungen bei den Demonstrationen gegen den G7-Gipfel in Elmau. (jW)

Informationen, August 2022, 8 Seiten, kostenlos, Bezug: Komitee für Grundrechte und Demokratie, Aquinostraße 7–11, 50670 Köln, E-Mail: info@grundrechtekomitee.de