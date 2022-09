Schläge mit dem Schwanz

Flix/Dupuis/Carlsen Verlag GmbH, Hamburg 2022 Schwieriger Protagonist: Das Marsupilami

Autoren erfolgreicher Comicserien stehen irgendwann vor der Wahl, ihre Helden in die Hand jüngerer Kollegen zu geben oder die Serie vor oder mit ihrem Ableben zu Ende gehen zu lassen. Die Peanuts, Tim & Struppi oder Calvin & Hobbes haben nur einen Zeichner-Autor, bei Asterix wünschten sich viele, Uderzo hätte nach dem Tod Goscinnys aufgehört oder zumindest früher das Ruder abgegeben.

Das Erbe André Franquins (1924–1997) verwaltet heute sein Stammverlag Dupuis und gibt sich Mühe, das Werk auszuschlachten, ohne es allzusehr ausfransen zu lassen. »Spirou und Fantasio«, von Franquin zwar nicht entworfen, aber seit Ende der 1940er bis zu seinem gesundheitlich bedingten Rückzug 1968 wesentlich weiterentwickelt, erscheint nach vielen Autorenwechseln weiterhin als Serie und darüber hinaus seit 2006 auch in loser Folge von sogenannten One-Shots, in denen verschiedene Künstler ihre Interpretation der Titelhelden ausarbeiten dürfen. Da kann es auch schon mal derber werden: In Émile Bravos »Porträt eines Helden als junger Tor« arbeitet Spirou als Page in einem Hotel Brüssel. Es ist 1939, und fast verhindert er durch einen Vorschlag an die dort tagende deutsch-polnische Verhandlungskommission den Zweiten Weltkrieg, aber sein tierischer Freund Pips will durch das Entfachen des Infernos die Herrschaft der Eichhörnchen errichten und zerbeißt die Telefonkabel nach Berlin.

In dieser Reihe hat sich auch der deutsche Zeichner Flix seine Sporen verdient, indem er die Helden ins geteilte Berlin der späten 80er geschickt und dabei neben einigen Prominenten sogar das erstmals 1952 auftauchende und zu dieser Zeit längst aus der Serie ausgeschiedene Marsupilami untergebracht hat – neben Gaston Lagaffe Franquins berühmteste Figur. In Deutschland wurde das Tier in »Fix & Foxi«-Heften zunächst unter dem Namen Kokomiko bekannt. Das war nicht die einzige Umbenennung frankobelgischer Comicfiguren durch den Kauka-Verlag. Anfangs erschienen auch die Abenteuer von Asterix (Siggi) und Obelix (Babarras) in dem Hause, und Verlagschef Rolf Kauka beließ es nicht bei Namensänderungen, sondern machte die Episode »Die goldene Sichel« zu einem fragwürdigen bis bräunlichen Machwerk, in dem die Römer Amerikanisch sprechen und Obelix’/Babarras’ Hinkelstein ein Schuldkomplex ist, den er mit sich herumschleppt; das kleine gallische Dorf ist Bonnhalla am Rhein, der Sichelfachmann Talentix heißt bei ihm Wernher von Braunsfeld und dergleichen mehr.

Nun hat Flix dem eierlegenden Beuteltier mit dem langen Schwanz einen eigenen Band widmen dürfen, stand aber vor dem Problem, das gelbe Wesen irgendwie benennen zu müssen. Das Tier scheint zwar das Deutsche mühelos zu verstehen, äußert sich aber nur mit »Huba« oder geringen Abweichungen davon. Was geschieht in der Zoologie bei ähnlichen Fällen? Die Spezies wird nach ihrem Entdecker benannt, hier also schlicht »das Humboldt-Tier«. Denn das ist die Geschichte: Das (spätere) Marsupilami wird von Alexander von H. im Dschungel gefangen, in Ohnmacht und einer Kiste nach Berlin gebracht und ebendort unter Einfluss einer Mumienausdünstung wiedererweckt, allerdings 60 Jahre später. Es freundet sich mit einem Mädchen an, ärgert einen bösen Hausmeister und ein paar weniger böse Nazis und kehrt am Ende im Flieger zurück in die Wildnis von Palumbien.

Das ist nett zu lesen und nett anzuschauen, gelegentlich mag man sogar schmunzeln, aber an die Originalvorlage oder die Spirou-Abenteuer reicht es leider nicht heran. Flix ist zugute zu halten, dass Franquin im Gespräch mit dem französischen Schriftsteller und Schauspieler Numa Sadoul selbst das Marsupilami als schwierigen Protagonisten beschrieb: »Die Figur ist gut, gleichzeitig ist sie aber auch sehr begrenzt. Da das Marsupilami stumm ist, bleibt sein Tun nur eine Ergänzung zu den Handlungen der Helden. Zudem sind seine Eigenschaften nicht gerade vielfältig. Das Marsupilami kann mit seinem Schwanz zwar kräftige Schläge austeilen, es kann damit auch diverse Kraftakte vollbringen, aber eine tiefsinnige Philosophie darf man von ihm nicht erwarten …« Dafür ein paar schöne Blödeleien.