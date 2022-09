Pakistan unter Wasser

Zahid Hussain/AP/dpa 33 Millionen Menschen sind von der Flut betroffen: Aufnahme von Sonnabend in Sohbat Pur

Die Flutkatastrophe in Pakistan spitzt sich weiter zu. Inzwischen steht rund ein Drittel des Landes unter Wasser. Die Zahl der zerstörten oder stark beschädigten Häuser ist auf 1,4 Millionen angewachsen. Erstmals meldete sich zudem am Sonnabend das neu gegründete nationale Koordinierungszentrum (NFRCC) mit einer Pressekonferenz zu Wort. Das NFRCC soll die Bemühungen der verschiedenen staatlichen und nichtstaatlichen Stellen von Militär und paramilitärischen über Behörden der nationalen und Provinzregierungen bis zu den größeren zivilen Hilfsorganisationen bündeln. Die Streitkräfte, die in Pakistan wegen häufiger Putsche in der Vergangenheit einen zweifelhaften Ruf genießen, sind laut Armeesprecher Generalmajor Babar Iftikhar allein mit 276 Helikoptern landesweit im Einsatz, haben rund 1.500 Menschen aus der Luft gerettet.

In vielen Gebieten sind nach wie vor ganze Ortschaften von der Außenwelt abgeschlossen. Die Zahl der Todesopfer hatte sich bis Sonnabend, als noch einmal 57 (darunter 17 Kinder) dazukamen, auf 1.265 erhöht. Extreme Monsunregen seit Ende Juni haben die jetzigen Überschwemmungen ausgelöst, und die Regenfälle halten weiter an.

Allgemein sind nunmehr 33 Millionen Menschen betroffen, also 15 Prozent der Bevölkerung. Das UN-Kinderhilfswerk UNICEF geht von etwa 16 Millionen Minderjährigen aus, die in besonderem Maße Hilfe benötigen. Zudem wächst die Sorge, in den Nothilfelagern könnten Cholera, Ruhr und andere Erkrankungen um sich greifen. Schwierig ist nach wie vor auch, die teils auch aus dem Ausland eintreffende Hilfe bis in jene Gebiete zu bringen, wo sie am dringendsten benötigt wird – zahlreiche Straßen und Eisenbahnverbindungen sind unterbrochen. Die Armee hat laut Generalmajor Babar 35 medizinische Notfallzentren eingerichtet. Zudem seien bisher 1.793 Tonnen an Verpflegungsspenden aus dem Inland sowie 277 Tonnen weiterer Sachspenden eingesammelt und verteilt worden, wie lokale Medien berichteten.

Das Finanzministerium geht mittlerweile davon aus, dass das für dieses Jahr gesetzte Ziel eines Wirtschaftswachstums von fünf Prozent nicht mehr erreicht wird. Realistisch seien zwei Prozent. Zu schwer wögen die erheblichen Flutschäden, die in großem Stil Infrastruktur zerstört, Produktionsstätten mindestens lahmgelegt und auch die Landwirtschaft in Mitleidenschaft gezogen haben. Die Inflation, zuletzt ohnehin knapp unterhalb der 20-Prozent-Marke, könnte in den nächsten Wochen auf 26 Prozent steigen, so die Schätzungen der Fachleute aus dem Ministerium.

Allerdings werde laut Aussagen von Finanzminister Miftah Ismail vom vergangenen Dienstag noch geprüft, ob Pakistan beim Internationalen Währungsfonds (IWF) einen Antrag auf einen Sonderkredit einreicht. Das IWF-Direktorium in Washington hatte erst am 29. August bekanntgegeben, dass unter dem bestehenden Nothilfeprogramm die nächste Kreditrate für Pakistan in Höhe von 1,17 Milliarden US-Dollar freigegeben werde. Sie war wegen einer Überprüfung zuletzt noch zurückgehalten worden. Die Finanzspritze ist aber dazu vorgesehen, die allgemeine Liquidität zu sichern. Die Flutschäden allein sollen sich hingegen bisher auf umgerechnet rund elf Milliarden Dollar belaufen. Das wären schon jetzt mehr als die etwa 9,7 Milliarden Dollar, die die vorherige Megaflut 2010 an Schäden verursacht hatte.

Laut den bestehenden Vereinbarungen mit dem IWF ist pro Jahr die Auszahlung von maximal drei Milliarden Dollar möglich. Ein neuer Notkredit aufgrund der Flutkatastrophe, so er beantragt wird, würde aber nicht unter die üblichen strengen Auflagen fallen. Bisher gibt es erste konkrete Hilfe von EU, Kanada oder auch den Vereinten Nationen, die aber längst nicht ausreicht.