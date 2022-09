Gewalt im Irak

Ahmed Saad/REUTERS Anhänger des Geistlichen Muktada Al-Sadr am Dienstag bei Rückzug in Bagdad

Tausende Menschen der irakischen Protestbewegung haben am Freitag in der Hauptstadt Bagdad den »Sturz des Regimes« gefordert, nachdem es in der Nacht zu Donnerstag bereits zum zweiten Mal in einer Woche zu schweren Ausschreitungen gekommen war, bei denen auch Menschen starben. In der südirakischen Stadt Basra hatten sich nach Angaben örtlicher Einsatzkräfte Mitglieder der Saraja Al-Salam (»Friedensbrigaden«) des einflussreichen schiitischen Geistlichen Muktada al-Sadr und »andere schiitische Milizen« bekämpft. Zuvor waren am Wochenbeginn bei einer gewaltsamen Eskalation der seit zehn Monaten andauernden Regierungsbildungskrise etwa 30 Menschen getötet und 450 verletzt worden.

Anhänger Al-Sadrs hatten am vergangenen Montag den Regierungspalast in Bagdad gestürmt, nachdem er seinen Rückzug aus der Politik angekündigt hatte. Die Armee war mit Tränengas gegen die Demonstranten vorgegangen, es fielen Schüsse und die »Grüne Zone«, das Botschafts- und Regierungsviertel in Bagdad, wurde von Raketen getroffen. Die Situation beruhigte sich erst, als Al-Sadr drohte, diejenigen aus seiner Sairun-Bewegung zu verstoßen, die sich nicht aus dem Viertel zurückzögen.

Zwei der am Donnerstag morgen Getöteten waren nach Angaben von Beamten bewaffnete Unterstützer Al-Sadrs. Vorausgegangen seien Angriffe auf Regierungsgebäude, in denen neben Einsatzkräften auch paramilitärische Gruppen mit Verbindungen zum Iran, die sogenannten Al-Haschd Al-Schaabi (Volksmobilisierungskräfte), die einen entscheidenden Beitrag zur Bekämpfung der Dschihadisten des »Islamischen Staates« (IS) geleistet haben, stationiert sind. Zwar hätten die Angreifer nicht zweifelsfrei identifiziert werden können. Man gehe aber davon aus, dass es sich um Unterstützer Al-Sadrs gehandelt habe. Auch in den vergangenen Tagen habe es Übergriffe auf irannahe Gruppen gegeben. In Nasirija hätten Sadr-Anhänger Waffen und Autos beschlagnahmt.

In Reaktion auf die erneut entflammten Kämpfe wies der Anführer der den Volksmobilisierungskräften zugehörigen Asaib Al-Haq, Kais Al-Chasali, seine Anhänger an, alle Einrichtungen seiner Organisation im gesamten Land bis auf weiteres zu schließen. Auf Provokationen wie Brandanschläge auf Büros solle nicht reagiert werden.

Neuerliche Gewaltausbrüche sind jederzeit zu befürchten. Eine Einigung in dem Konflikt, der in westlichen Medien gern als »innerschiitisch« bezeichnet wird, tatsächlich aber viel breitere Bevölkerungsteile umfasst, scheint weiterhin nicht in Sicht. In Folge seines Misserfolgs, eine »Mehrheitsregierung« mit der Demokratischen Partei Kurdistans (KDP) und der sunnitischen »Fortschrittspartei« (Taqaddum) zu bilden, verweigert Al-Sadr jeglichen Dialog mit seinen politischen Kontrahenten. Und das, obwohl die irannahe Wahlallianz »Koordinierungsrahmen« in Folge des Rückzugs der Sairun-Abgeordneten 40 Nachrückersitze hinzugewonnen hat und inzwischen über die parlamentarische Mehrheit verfügt.

Am meisten profitierte davon die Fatah-Allianz von Hadi Al-Amiri als wichtigste politische Vertretung der Volksmobilisierungskräfte. Dabei galt die Fatah als größte Verliererin der Parlamentswahlen vom vergangenen Oktober, da sie fast ein Drittel ihrer Sitze verlor, was weniger an der absoluten Anzahl der für sie abgegebenen Stimmen als an ihrem ungeschickten Umgang mit dem neuen Wahlsystem lag: Weil sie ihre Kandidierenden taktisch unklug aufstellte, konkurrierten sie plötzlich miteinander. Dem »Koordinierungsrahmen« gehörte bis Anfang 2021 auch die Bewegung Al-Sadrs an. Seine »Friedensbrigaden« sind zudem Teil der Volksmobilisierungskräfte.

An Einigkeit mangelt es im »Koordinierungsrahmen« auch bezüglich der Forderung Al-Sadrs, das Parlament aufzulösen und Neuwahlen auszurufen. Während die den Volksmobilisierungskräften zugehörigen Parteien der Idee nicht abgeneigt sind, lehnt der ehemalige Premier und Erzfeind Al-Sadrs, Nuri Al-Maliki, sie ab. Am Mittwoch hat das höchste irakische Bundesgericht seine Entscheidung über einen entsprechenden Antrag der Sairun-Bewegung vertragt. Laut der irakischen Verfassung darf das Gericht das Parlament allerdings nicht auflösen. Artikel 64 legt fest, dass nur eine absolute Mehrheit der Abgeordneten dazu befugt ist, sofern eine entsprechende Initiative zuvor von mindestens einem Drittel der Parlamentsmitglieder unter Zustimmung des Staatspräsidenten eingebracht worden ist.