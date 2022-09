Warnung an die EU

Stefan Sauer/dpa

Russland will keine Energieträger mehr an Länder liefern, die eine Preisobergrenze für diese Rohstoffe einführen. Das kündigte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Sonnabend zunächst für Öl an; der frühere Staatspräsident Dmitri Medwedew erweiterte diese Warnung am Sonntag ausdrücklich auch auf Gas. Es werde in diesem Fall schlicht kein russisches Gas mehr nach Europa geliefert, so Medwedew in einem Statement auf Twitter. Die EU-Kommission scheint geneigt, diese Drohung ernstzunehmen. Kommissionschefin Ursula von der Leyen beschuldigte Russland, bereits jetzt überschüssiges Gas lieber abzufackeln, als es an die EU zu liefern. Das könne die EU in ihrer Entschlossenheit, Russland entgegenzutreten, aber nicht hindern.

Der EU ist dabei klar, dass eine solche Preisobergrenze schwierig durchzusetzen sein wird. Man arbeite daran, möglichst viele Länder »ins Boot« zu holen, insbesondere ärmere Staaten des globalen Südens, sagte von der Leyen. China sei gegenwärtig nicht dabei. Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) versprach, ein Preisdeckel komme auch deutschen Verbrauchern zugute, weil er die Inflation senke.

Unterdessen liegt die Ostseepipeline Nord Stream 1 bis auf weiteres still. Kurz vor dem Ablauf einer angekündigten Reparaturfrist am Sonnabend teilte der russische Gaskonzern Gasprom mit, an einer der Turbinen in der Kompressorenstation Portowaja sei ein Ölleck entdeckt worden, das erst behoben werden müsse. Die Bundesnetzagentur bestritt ebenso wie die Herstellerfirma der schadhaften Turbine, Siemens Energy, dass das Leck den Gasfluss behindern könne. Eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums sagte, die Vorgänge zeigten, was für ein unzuverlässiger Lieferant Russland sei.

Das Bundeswirtschaftsministerium teilte am Sonntag mit, dass die Gasspeicher in Deutschland aktuell zu rund 85 Prozent gefüllt seien. Das war ursprünglich die Zielvorgabe für den 1. Oktober. Bis zum 1. November sollen laut Planung die Speicher zu 95 Prozent gefüllt sein. Das setzt also voraus, dass die Lieferungen den laufenden Verbrauch um zehn Prozent übersteigen, auch wenn er mit der einsetzenden Heizperiode automatisch steigen wird. Selbst wenn die Speicher zu 100 Prozent gefüllt sind, deckt dies freilich nur den laufenden Verbrauch von zwei Monaten.