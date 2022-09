Anno … 36. Woche

1882, 5. September: In New York wird von der gewerkschaftlichen Central Labor Union eine politische Demonstration mit anschließendem Picknick organisiert, an dem mehrere zehntausend Menschen teilnehmen. Damit entsteht in der Folgezeit der »Labor Day«, vergleichbar dem späteren »Tag der Arbeit« in anderen Ländern.

1952, 10. September: Das Luxemburger Abkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Israel sowie der Jewish Claims Conference wird unterzeichnet. Inhalt des Abkommens sind Zahlungen, Exportgüter und Dienstleistungen im Gesamtwert von 3,5 Milliarden D-Mark, um die Eingliederung mittelloser jüdischer Flüchtlinge zu unterstützen, sowie die Selbstverpflichtung der Bundesrepublik zur Rückerstattung von Vermögenswerten.

1977, 5. September: Das RAF-Kommando »Siegfried Hausner« entführt den ehemaligen SS-Offizier und amtierenden Arbeitgeberpräsidenten Hanns Martin Schleyer in Köln. Die Entführer zwingen die Geisel, per Videoaufnahme an die Bundesregierung zu appellieren, sie gegen elf inhaftierte RAF-Mitglieder der ersten Generation auszutauschen. Bundeskanzler Helmut Schmidt (SPD) entscheidet sich indes dagegen, auf die Forderungen des RAF-Kommandos einzugehen. Nach der gescheiterten Entführung des Flugzeugs »Landshut« durch ein palästinensisches Kommando begehen nach offizieller Darstellung die RAF-Mitglieder Andreas Baader, Gudrun Ensslin und Jan-Carl Raspe in der JVA Stuttgart am 18. Oktober in ihren Zellen Selbstmord. Schleyer wird noch am selben Tag von seinen Entführern erschossen.

1987, 7.–11. September: Der Staatsratsvorsitzende der DDR, Erich Honecker, besucht die BRD. Die DDR erwartet sich davon protokollarische Anerkennung als eigenständiger deutscher Staat, die Repräsentanten der BRD einen weiteren Schritt in der »neuen Ostpolitik« mit dem Ziel einer »Wiedervereinigung«. Sowohl Bundeskanzler Helmut Kohl als auch Bayerns Ministerpräsident Franz Josef Strauß glauben, Honecker an »die Einheit der Nation« bzw. daran, dass die »deutsche Frage« nach wie vor offen sei, erinnern zu müssen. Der wiederum verweist darauf, »dass Sozialismus und Kapitalismus sich ebensowenig vereinigen lassen wie Feuer und Wasser«. Honecker besucht während seines Aufenthalts das Karl-Marx-Geburtshaus in Trier und seine Schwester im saarländischen Neunkirchen.