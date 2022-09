»In der Musik geht es nicht nur um Glück«

jW Lang Lang und jW-Chefredakteur Stefan Huth am Mittwoch im Chinesischen Kulturzentrum Berlin

Vor bald 50 Jahren, am 11. Oktober 1972, unterzeichneten die damaligen Außenminister der Volksrepublik China und der Bundesrepublik Deutschland in Beijing ein gemeinsames Kommuniqué zur Aufnahme diplomatischer Beziehungen (zwischen der DDR und China bestanden sie bereits seit 1949). Anlässlich dieses Jubiläums fand am Mittwoch im Chinesischen Kulturzentrum Berlin in Tiergarten vor kleinem Publikum und in Anwesenheit von Botschafter Wu Ken ein exklusives Klavierkonzert von Lang Lang statt. jW hatte Gelegenheit, dem weltberühmten chinesischen Pianisten einige Fragen zu stellen. (jW)

Sie bemerkten vor einigen Jahren in einem Gespräch: »Natürlich gibt es Grenzen auf diesem Planeten der Musik, aber ob es nun eine Beethoven-Sonate, Chopin oder Schönberg ist, wir haben stets einen weiten, weiten kreativen Raum.« Sind darin noch Ecken, die Sie erforschen möchten?

Da ist immer etwas, was man die Zeit nach den Noten nennen könnte. Wie Maestro Barenboim sagte: In der Musik ist der Off-Beat manchmal wichtiger als der Beat, also der Raum zwischen den Pausennoten. Das macht tatsächlich den Unterschied aus zwischen einem großen Musiker und einem guten Schüler. Im wesentlichen geht es darum, wie man den Raum zwischen den Noten ausgestaltet. Ob es nun chinesische Musik ist, die wir gerade gehört haben, oder die Goldberg-Variationen von Johann Sebastian Bach, vor allem die langen Stücke wie Nr. 25: Es geht um Timing, darum, wie man atmet, den Raum einnimmt und es geschehen lässt. Wie bei einem guten Rotwein: Mit zunehmender Reife eines Pianisten gewinnt sein Spiel an Atem, füllt er den Raum zwischen den Noten überzeugender und mit mehr Spiritualität. Es sind kleinste Dinge, die da den Unterschied machen.

Sie überschreiten immer wieder die Grenzen zwischen musikalischer Hoch- und Popkultur. Jüngst haben Sie eine CD mit Kompositionen zu Motiven von Walt Disney herausgebracht. Geht es Ihnen auch darum, die Schwelle etwas abzusenken und Menschen den Zugang zur Klassik zu erleichtern?

Ich spiele diese Stücke sehr gern, egal, ob es sich um Disney-Musik oder andere Sachen handelt, aber es muss im Stil der großen klassischen Musik sein. Ich mag nicht das, was man »Crossover« nennt. Auf diesem Disney-Album hört man alles: Chopin, Beethoven, Liszt, sogar Horowitz und Debussy. Manchmal ist es schön, etwas Nichtklassisches zu machen, aber man muss es richtig machen, nicht als Hintergrundmusik, sondern mit echter Substanz. Es hat vier Jahre gebraucht, diese Musik zu schreiben und zu arrangieren. Das ist eine enorme Herausforderung, denn es ist schwer, Chopin oder Beethoven zu kopieren. Die Idee ist, junge Leute zu inspirieren. Sie erkennen die ­Lieder, merken aber, dass sie nicht auf »normale« Weise ausgeführt sind.

Als Sie 2020 die »Goldberg-­Variationen« aufnahmen, sagten Sie, dass Sie die 15. Variation, die sehr düster und kompliziert ist, nur meistern konnten, weil Sie »Schmerz erfahren« haben. Welche Bedeutung hat die Erfahrung von Leid und Schmerz für Ihre Arbeit?

In der Musik geht es nicht nur um Glück, nicht nur um Glückseligkeit, sondern auch um Kämpfe, Depressionen und die dunklen Phasen des Daseins. Das gilt besonders für ein Werk wie die Goldberg-Variationen, die mitunter die Lebensgeschichte eines Menschen spiegeln, vielleicht auch einen großen Traum. Es geht um Enttäuschung, Kollision, um die Dunkelheit deines Wissens über einige unglückliche Dinge. Das alles ist darin enthalten. Schmerz ist ein großer Teil davon, da musst du reingehen, richtig hart. Das ist ja das Tolle an der Kunst, sie ist nicht immer schön, sie kann manchmal hässlich sein.

Sie spielen auch traditionelle chinesische Musik, wie wir heute abend gehört haben. Was bedeutet sie Ihnen?

Ich bin ein großer Fan chinesischer Volksmusik. Mein Vater spielt Erhu, die chinesische Geige, so habe ich schon als Kind unsere traditionelle Musik in vielen Variationen gehört, im kleinen Rahmen, improvisiert, aber auch in Konzerten. Es gibt viele poetische Stücke, Vertonungen von Gedichten. Der Stil ist ganz frei, praktisch ohne Metrum, beinahe wie Jazz, allerdings sehr spirituell.

jW Bachs Goldberg-Variationen und chinesische Klassiker: Lang Lang am Mittwoch in Berlin

Für das Klavier mussten die chinesischen Volkslieder natürlich angepasst werden. Der Stil ist stark vom Barock beeinflusst, mit Intonationen, die an Bach erinnern. Aber es gibt auch viele Einflüsse aus der französischen Musik, von Impressionisten wie Ravel. Das Arrangement von »Jasmine Flower« (Jasminblüte, jW), das ich gerade gespielt habe, basiert auf einer chinesischen Vorlage wie das gerade gehörte »Mond über dem friedlichen See im Herbst«. Es ist zugleich eine Art impressionistisches Werk und erinnert an Debussys »Claire de lune«, die Spiegelung des Mondes im See. Ein Freund von mir aus Deutschland hat es komponiert, so sind darin viele westliche Akkorde zu hören.

Wird eine Zeit kommen, in der Musiker aus dem Westen auch chinesische Werke spielen?

Sicher, und es wird funktionieren. Allerdings muss man sich natürlich ein wenig Volksmusik anhören, dann weiß man, wie es geht. Aber ja, das wird kommen.

Wie ist denn Ihre Beziehung zu Deutschland, von Musik einmal abgesehen?

Das erste Land, das ich außerhalb Chinas besucht habe, war Deutschland. Meine Frau ist halb Deutsche. Also, ich denke, ich habe wirklich eine gute Verbindung zu diesem Land.

Als Chinese hoffe ich natürlich, dass die Beziehungen zwischen China und Deutschland auch in den nächsten 50 Jahren ganz ausgezeichnet sein werden.

Sie sind im Januar vergangenen Jahres zum ersten Mal Vater geworden, zeigt Ihr Sohn bereits musikalische Neigungen?

Er liebt Musik sehr (lacht), aber wir üben keinerlei Druck auf ihn aus.